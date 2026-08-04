Objavljeni detalji nesreće: 77-godišnjak se zabio u kamion i prevrnuo na krov

Policija je objavila detalje nesreće na autocesti A3 u kojoj je u ponedjeljak ujutro ozlijeđeno dvoje ljudi.

Nesreća se dogodila na području općine Brodski Stupnik, točnije na 204. kilometru autoceste A3 u smjeru Lipovca. Očevidom je utvrđeno da 77-godišnji vozač osobnog automobila srpskih registracijskih oznaka nije držao potreban razmak od vozila ispred, kojim je upravljao 52-godišnjak.

Zbog toga je došlo do udara automobila u stražnji dio teretnog vozila s priključenom poluprikolicom, vinkovačkih registracijskih oznaka. Automobil se od siline udara prevrnuo na krov, sletio na travnatu površinu te udario u smjerokazni stupić i metalnu odbojnu ogradu, nakon čega je odbačen natrag na kolnik.

Nesreća na autocesti A3 Foto: screenshot/DVD Oriovac/Facebook

U nesreći je teže ozlijeđena 77-godišnja putnica osobnog automobila, a 77-godišnjak lakše. Liječnička pomoć pružena im je u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje je 77-godišnjakinja zadržana na daljnjem liječenju, objavila je PU brodsko-posavska.

Policijski službenici protiv 77-godišnjaka podnose kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.