Dio zemlje pod meteoalarmom: Zbog jedne stvari treba izbjegavati boravak na otvorenom

Gusta magla nastavlja u utorak stvarati probleme u prometu. Zbog opasnosti koju može uzrokovati smanjena vidljivost Državni hidrometeorološki zavod za dio zemlje upalio je žuti meteoalarm.
Rasprostranjena i lokalno gusta magla ponegdje smanjuje vidljivost na manje od 200 metara, što može imati izraženiji utjecaj na svakodnevne vanjske aktivnosti.
Meteoalarm
Foto:
DHMZ
Moguć je prekid rada zračnih luka i kašnjenja, kao i otežano prometovanje uslijed izrazito smanjenje vidljivosti, zbog čega putovanja mogu potrajati dulje od uobičajenog.
U unutrašnjosti će u utorak biti magla i slaba rosulja, a češća sunčana razdoblja moguća su poslijepodne, prognozira DHMZ, dodajući da će najviše dnevne temperature biti između 7 i 12, a na Jadranu od 16 do 19 Celzijevih stupnjeva.
Navečer i u noći ponovno će doći do stvaranja magle.
Vjetar slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, danju do umjeren sjeverozapadnjak.
Kvaliteta zraka
Gusta magla utječe na kvalitetu zraka te je na nekim mjestima zabilježena visoka razina onečišćenja, a zrak nije zdrav za osjetljive skupine, posebno u gradu Zagrebu.
Kvaliteta zraka
Foto:
Ministarstvo zaštite okoliša/Screenshot
Preporučuje se smanjenje vremena provedenog na otvorenom, posebno ako osjetite simptome kao što su otežano disanje i iritacija grla.
Sitne materijalne čestice zagađivača promjera manjeg od 2,5 mikrometara mogu se udahnuti i ući u pluća i krvotok te uzrokovati zdravstvene probleme, kašalj i otežano disanjem te pogoršati simptome astme.