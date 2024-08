Pola Hrvatske u crvenom: DHMZ izdao upozorenje zbog vrućina, evo kad stiže osvježenje

Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. Uz jači dnevni razvoj oblaka, u unutrašnjosti tek rijetko može biti pokojeg kratkotrajnog pljuska, ponajprije u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Puhat će većinom slab vjetar, na Jadranu poslijepodne do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 33 i 38 stupnjeva.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) zbog iznimno visokih temperatura izdao je crveno upozorenje za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju. Zbog istog je razloga za osječku, zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju na snazi narančasto upozorenje.

Upozorenje DHMZ-a zbog visokih temperatura Foto: DHMZ

Očekuje se da će tijekom narednih dana crveno upozorenje zbog toplinskih valova biti na snazi za cijelu Hrvatsku.

Upozorenje DHMZ-a na toplinske valove Foto: DHMZ

U srijedu će vrijeme biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu, te i dalje vruće i vrlo vruće. U drugom dijelu dana na kopnu će vrijeme biti nestabilnije. Uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, koji mjestimice mogu biti i izraženiji. Ponekog pljuska može biti i na sjevernom Jadranu, uglavnom u unutrašnjosti Istre.

🌡Upozorenja o toplinskim valovima pratite na stranicama DHMZ-a ⤵️ https://t.co/OMws3Bgu7b

❗️Preporuke za zaštitu zdravlja od vrućina ➡️ https://t.co/ZrhCbVTeuK

💧Ne krećite na put bez vode⤵️ https://t.co/G7wrdlVqbd — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) August 13, 2024

Puhat će slab vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, a uz nestabilnosti prolazno može biti i jači. Najniža jutarnja temperatura zraka iznosit će od 17 do 22, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna većinom između 33 i 38 stupnjeva.

Značajnija promjena vremena izgledna je u nedjelju, kada postoji mogućnost većeg nevremena, ali za precizniju prognozu treba pričekati još koji dan.

Pročitajte i ovo Policija objavila detalje Kaos na cesti: Bježala policajcima, vozila u suprotnom smjeru, psovala ih i pljunula, a to nije sve