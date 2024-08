Toplinski val se nastavlja, a uskoro se očekuje i njegov vrhunac: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Tlak zraka nad srednjom i južnom Europom počeo je padati što je prvi znak da velika anticiklona nad nama postupno slabi. To će pak dopustiti frontama i ciklonama da nam se malo više prIbliže, a time i blago destabiliziraju atmosferu. No te nestabilnosti će u sljedećim danima biti rijetke i lokalne.



U utorak ujutro sunčano i pretežno vedro, u cijeloj Hrvatskoj. Vjetar će biti vrlo slab, zanemariv. Temperatura najniža će biti između 17 i 21 na kopnu te 26, 27 na obali, posvuda će brzo rasti, kako to već i bude za vrijeme toplinskog vala pa će već oko 9 sati svugdje postati vruće, a zatim i vrlo vruće.

U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj temperatura će rasti do vrijednosti između 35 i 38 Celzijevih stupnjeva. Uz to, prevladavat će sunčano vrijeme, pri čemu ipak postoji mala mogućnost za pljuskove u kasno popodnevnim satima. Ponajprije uz granicu sa Slovenijom. No treba naglasiti da će takvi pljuskovi biti zbilja rijetki, lokalni i kratkotrajni.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano i vrlo vruće, samo uz malo oblaka. Temperatura će biti između 36 i 38 stupnjeva sa slabim do umjerenim istočnim i jugoistočnim vjetrom.



U Istri, Primorju i gorju dan će biti sunčan i vrlo vruć. U Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre uz malu do umjerenu naoblaku. I tamo zato postoji mala mogućnost za kratak lokalni pljusak. Na moru će puhati slab maestral i temperatura će biti 34 do 36. U gorju od 32 do 35, dakle i u višim predjelima prilično vruće.



U Dalmaciji pretežno vedro i vrlo vruće. Oko podneva će zapuhati slab do umjeren maestral. Temperatura će na obali biti oko 35, a u zaleđu do 38, tako da je još jedan dan zaredom na snazi crveni meteoalarm.

Temperatura mora uglavnom je između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva. Hladnije je na jugu, a toplije na sjeveru.

UV indeks će i u utorak biti visok, a na jugu i vrlo visok pa je najbolje kloniti se sunca između 11 i 16 sati.

Vrijeme idućih dana

Sredina tjedna na kopnu će biti sunčana, vrlo vruća i sparna. Tu će vjerojatno biti vrhunac toplinskog vala. Temperatura će dosezati 36, 37, ponegdje i 38 Celzijevih stupnjeva. Pri tome su u kasno popodnevnim satima, lokalno mogući pljuskovi i grmljavina, iako oni neće biti česti ili široko rasprostranjeni. Veća vjerojatnost za njih je u srijedu i petak.



I na obali se nastavlja jak toplinski val. Noći će i dalje biti neugodno tople, s minimalnom temperaturom oko 26. Dani vrlo vrući, uz 35, 36 stupnjeva, a u unutrašnjosti Istre i Dalmacije i više od toga. Izmjenjivat će se noćni burin i dnevni maestral, no niti jedan niti drugi neće donijeti priželjkivano osvježenje.



Tjedan u koji smo ušli bit će sunčan i vrlo vruć. Nastavlja se toplinski val. Od utorka nadalje lokalno će biti pljuskova na kopnu u popodnevnim satima, međutim, oni neće biti niti česti niti dugotrajni. U nedjelju je tek izgledno jače pogoršanje koje bi donijelo promjenu, a s tim i mogućnost nevremena, ali kako je to tek za 6 dana, čeka se pouzdanija prognoza.

