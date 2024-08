Tisuće stanovnika Atene evakuirane su iz svojih domova zbog požara koji se širi nedaleko od glavnog grada Grčke. Na terenu je više od 700 vatrogasaca koji gase požare na više od 40 žarišta.

Gašenje otežava i vjetar koji je tijekom ponedjeljka bio na jačini od sedam stupnjeva, piše BBC. Na društvenoj mreži X objavljene su snimke grčke turističke atrakcije Panteona iza kojeg se širi dim.

Vatra se širi samo 15 kilometara od Atene, a stanovnici upozoravaju da nema dovoljno vatrogasnih vozila i vatrogasaca zbog čega su grčke vlasti zatražile međunarodnu pomoć.

