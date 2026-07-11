Samo jedan dio zemlje izbjeći će promjenu vremena! Meteoalarm na snazi: Bit će pljuskova i grmljavine

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku s najvišom dnevnom temperaturom zraka od 27 do 32 Celzijevih stupnjeva, prognozira za Hrvatsku Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Mjestimična kiša vjerojatna je najprije na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, sredinom dana na sjeveru Dalmacije, a popodne i drugdje.

Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom.

Upozorenja DHMZ-a za subotu Foto: DHMZ

Najviše sunca i uglavnom suho na krajnjem jugu.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo.