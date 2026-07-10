Subota uz grmljavinske pljuskove, a onda (kratko) smirivanje: Meteorolog otkrio detalje

U subotu će se u prizemlju prostirati izjednačeno polje povišenog tlaka, a po visini će se prema nama pružati ciklona sa sjeveroistoka Europe, što će osobito sutra stvarati ljetne nestabilnosti.

Potkraj nedjelje i u ponedjeljak ojačat će greben zapadnoeuropske anticiklone i donijeti prolaznu stabilizaciju vremena.

Vrijeme sutra

U subotu ujutro i prijepodne djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Na sjevernim Jadranu i u gorskom području, a prema sredini dana i na sjeveru Dalmacije jače naoblačenje mjestimice uz kišu te pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 Celzijeva stupnja.

Od sredine dana grmljavinske nestabilnosti proširit će se i na Središnju Hrvatsku, ponegdje uz izraženije pljuskove i grmljavinu, a uz nestabilnosti prolazno i jak vjetar. Najviše temperatura oko 30 stupnjeva. Jednako vruće, a ponegdje i vrlo nestabilno bit će i u istočnim predjelima, osobito navečer i u noći na nedjelju.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu i u drugom dijelu dana nestabilno uz pljuskove i grmljavinu, ponegdje i izraženijim, većinom uz umjereno jugo. Najviša temperatura od 25 do 29, a na moru od 28 do 31 stupnja.

Lokalnih, ponegdje i izraženijih nestabilnosti nestabilnosti bit će i u sjevernom dijelu Dalmacije dok će prema jugu prevladavati sunčano. Vjetar slab i umjeren južnih smjerova, a uz jake nestabilnosti kratkotrajno jak. Temperatura poslijepodne od 29 do 32 stupnja.

Prognoza za početak tjedna

U unutrašnjosti u nedjelju djelomice sunčano. Još u noći i prijepodne, ponajprije u gorskom području i istočnim predjelima mjestimice kiša te pljuskovi i grmljavina. Prema sredini dana smanjenje naoblake, premda još ponegdje može biti ponekog pljuska. U ponedjeljak i utorak pretežno sunčano povremeno uz umjerenu naoblaku. Vruće uz porast dnevne temperature.

U nedjelju u početku još lokalne nestabilnosti, najviše u Dalmaciji. Zatim smirivanje vremena pa će od početka tjedna prevladavati sunčano i sve toplije. Ujutro i navečer slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadnjak, prema dalmatinskim otocima i jak. U utorak mjestimice će zapuhati i jugozapadnjak.

U srijedu, i osobito četvrtak, na vidiku su nove ljetne nestabilnosti - no to još valja potvrditi.