Bitka za europske "carinske policajce": Može li Zagreb postati novo središte moći EU-a?

Europska unija priprema se za jedan od najvećih logističkih zahvata u novijoj povijesti: osnivanje Službe EU-a za carinu (EU Customs Authority/EUCO). Kako piše ugledni Politico, borba za sjedište ove agencije već je počela, a ulozi su golemi.

Carinska unija, osnovana 1968. godine, bila je jedno od najranijih postignuća Europske unije, ukidajući carine na robu koja se kreće između zemalja članica i zamjenjujući ih jedinstvenim tarifnim sustavom za uvoz izvan EU.

Ali loše je održavana i jedva usklađena, s 27 nacionalnih agencija koje se preklapaju u svom radu i koriste različite procjene rizika za rukovanje sumnjivim teretima poput nesigurnih igračaka iz Kine ili ilegalnih droga.

Agencija, koja bi trebala proraditi 2028. godine, bit će mozak novog digitalnog sustava koji će nadzirati svu robu koja ulazi na zajedničko tržište, od golemih kontejnera do malih paketa s platformi poput Temua i Sheina.

Institucije EU-a sada biraju grad koji će biti domaćin EUCA-e i njegovih 250 dužnosnika, čiji će glavni zadatak biti nadzor ogromnog podatkovnog središta za razmjenu svih informacija o dolaznim i odlaznim pošiljkama.

Glavni gradovi EU-a i Europski parlament još se uvijek prepiru oko postupka glasanja, a zakonodavci se protive pokušajima zemalja da zadrže ključnu riječ o tome tko će biti domaćin EUCA-e.

U međuvremenu, Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta saslušat će u srijedu prijedloge devet gradova kandidata u formatu brzog upoznavanja.

Zašto Zagreb ima šanse?

Glavni grad Hrvatske dobro kotira jer trenutno tu nema ni jedne agencije Europske unije. Jedine druge dvije države koje također nemju nikakvu agenciju su Cipar i Bugarska, a one se nisu predložile svoje kandidiate za sjedište carinske službe.

Također, velika prednost Hravtske je predložena, izgrađena i već spremnna zgrada Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe - SEECEL, u ulici Radoslava Cimermana u Novom Zagrebu, a koja se počela graditi još za vrijeme vlade Zorana Milanovića i od dovršetka je dugo zjapila prazna.

Svoju privremenu namjenu ima ovih dana, jer je tamo smješten Rektorat zagrebačkog sveučilišta zbog toga što se zgrada rektorata obnavlja nakon potresa. Ako bi Zagreb pobjedio na ovom natječaju, seljenje rektorata brzo bi se provelo, rečeno je na predsstavljanju hrvatske kandidature prije više od mjesec dana.

Najveći minus Zagreba, po mišljenju Politica je to što Hrvatska nije glavna ulazna točka za teretni ili zračni prijevoz u blok.

Tko su konkurenti Zagrebu?

Zagreb nije sam u ovoj utrci. Nekoliko europskih velegrada već je istaknulo svoje kandidature:

Lille u Francuskoj npr. idealan je kandidat, ali kako kaže autor Politica "nitko ne želi da Francuska pobijedi".

Kandidat je i svima na ovim prostorima znan Haag u Nizozemskoj, kojem je velika prednost što se nalazi između dva važna europska prometna čvorišta - zračne luke Schipol i morske luke Rotterdam. Isto tako mu je i mana, jer nije ni Schipol ni Rotterdam. Ono što je također zanimljivo svima s naših prostora - Službe EU-a za carinu uselila bi se u prostor bivšeg Međunarodnog suda za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije.

Glavni grad Italije Rim također je kandidat i to samo zato jer Milano nije imao odgovarajuću nekretninu. Zanimljivo je da Italija ima dvije EU agencije, ali ni jedna nije smještena u Rimu.

Španjolska Malaga iako jedna od najudaljenijih od Bruxellesa hvali se sjajnom internetskom vezom i kibernetičkom zaštitom, no lijeva vlada u Madridu nema puno saveznika u Europi koji bi joj pomogli da ova kandidatura pobijedi.

Poljska prijestolnica Varšava ima dobre šanse zbog velikog iskustva s Frontexom, no zgrada gdje bi smjestili EUCA-o bit će dovršena tek 2027. godine.

Portugalski Porto velika je luka, ali ipak daleko od logističke jezgre Europe. Zgrada koju predlažu za EUCA također još nije sagrađena.

Belgijski Liège ima veliko čvorište za zračni prijevoz tereta, iza same kandidature stoji samo valonska regija, a ne i savezna vlada Belgije.

Za kandidaturu glavnog grada Rumunjske Bukurešt kažu da je nitko nije očekivao, no da im je "privlačna hipsterska atmosfera zanemarenog kutka Europe".

Žestoka lobiranja su pred nama i tek se treba vidjeti koji od ovih gradova će donijeti pobjedu i biti domaćin EUCA-u.