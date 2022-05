Kuhare se plaća suhim zlatom. Na vodoinstalatera čeka se mjesecima. Stolara se traži povećalom. To je Hrvatska danas. Nedostaje ovih zanimanja. Netko se sjetio novog prijedloga - da se iduće školske godine deficitarna zanimanja ukinu.

"Oduvijek sam se htio baviti kuhanjem. Definitivno fora zanimanje", rekao je kuhar Matija.

Fora, ali i deficitarno.U prva četiri mjeseca ove godine u Hrvatskoj je traženo 7529 kuhara. Od početka godine izdano je 2728 dozvola za boravak i rad strancima u kuhinji. Jednoj opatijskoj školi pandemija je ukinula jedan razred kuhara, a ministarstvo ga sada ne planira vratiti.

"Potražnja za svim tim zanimanjima su jako velika. Mi smo odradili ove godine veliku kampanju. Mene konstantno zovu i mole me da im dam kuhara, slastičara, konobara... Ja govorim u jednini, a oni traže u množini", rekla je za Dnevnik Nove TV ravnateljica ugostiteljske škole u Opatiji Sibila Roth.

Bez svoja tri smjera trebala bi ostati i srednja škola iz Slavonskog Broda.

"Osim što će dio nastavnika ostati bez satnice, ovo će se reflektirati na širu lokalnu zajednicu, utjecaj na obiteljska gospodarstva čija djeca tradicionalno upisuju naše smjerove", kazala je ravnateljica Srednje škole Matije Antuna Reljkovića Marija Tomić.

U Delnicama su zbog novog prijedloga upalili alarm.

"Ono što je jako dobro da ima naznaka da bi se mogao napokon otvoriti šumarski tehničar smjer. Ono što je nekakva negativna informacija da bi se mogli ugasiti neki od drugih smjerova", rekla je gradonačelnica Delnica Katarina Mihelčić za Dnevnik Nove TV.

Moguće gašenje smjera stolara u Rijeci zabrinulo je obrtnike. Među kolegama su proveli anketu.

"Ustanovili smo da tržište rada postoji za zanimanje stolar, svi kolege su potpuno zauzeti, ne stignu odraditi posao i u deficitu su s radnom snagom", istaknuo je Ivica Zbašnik, potpresjednik Udruženja obrtnika Rijeka.

Na doradi prijedloga se radi, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Neke kritike i prijedlozi bit će prihvaćeni, smjerovi vraćeni.

"Nadam se da su svi oni svjesni toga da kad mi pustimo neki program u koje se onda ne upiše niti jedno dijete, da to nije samo tako. To ima određene financijske reperkusije. Ima još elemenata, a to je da tako mali razredi pogotovo u srednjoj školi nisu dobri niti za učenike", istaknuo je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

Cilj je, kako kaže ministar, urediti sustav na zadovoljstvo svih - od učenika, roditelja, nastavnika, ravnatelja do državnog proračuna i tržišta rada.

