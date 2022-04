Sjećanje ne znači živjeti u prošlosti, istaknuo je premijer Andrej Plenković sudjelujući na obilježavanju Svjetskog dana Roma prigodom kojeg je u prigodnom govoru istaknuo i važnost obrazovanja s naglaskom na zadržavanje djece u obrazovnom sustavu.

Prigodom Svjetskog dana Roma, koji se obilježava 8. travnja, održava se međunarodna znanstvena konferencija ''Romi kao indijska dijaspora - neraskidive veze'', po završetku koje će se premijer Andrej Plenković sastati s predstavnicima Saveza Roma u Republici Hrvatskoj "KALI SARA".



Plenković je i početkom godine povodom Noći muzeja bio u Romskom edukacijsko-kulturnom centru te je i tada istaknuo trend stalnog povećanja i izdvajanja za konkretne projekte od kojih romska zajednica ima koristi, a na što je podsjetio i u današnjem prigodnom govoru.

Naglasio je tema obrazovanja najvažnija tema za cijelo hrvatsko društvo i budućnost, ali i presudna za punu uključenost Roma u hrvatsko društvo te ključna da najmlađi pripadnici romske zajednice ostanu u školskom ciklusu do kraja.



Andrej Plenković Foto: DNEVNIK.hr



Plenković je u prigodnom govoru istaknuo važnost zajedničkih vrijednosti i poštivanja prava nacionalnih manjina kako bi se osjećali jednako i ostvarivali svoja prava.

Podsjetio je na operativni program za nacionalne manjine kazavši da su one odredile prioritete, a zajednički ih se prati kroz međuresornu suradnju kroz projekte koji su bitni da se unaprijedi suradnja s nacionalnim manjinama. Samo za Rome od 2016. godine izdvojeno je oko 50 milijuna kuna, kazao je i izrazio sreću i zadovoljstvo jer ''Romi imaju mjesto okupljanja, suradnje, njegovanja vlastite kulture i prepoznatljvost''.

No, podsjetio je i na zločine iz prošlosti počinjene prema Romima: ''Jako sam zadovoljan Romskim memorijalnim centrom Uštica kraj Jasenovca, on je rijedak, ako ne i jedini takav u Europi, kao i Zid boli. Podsjeća nas na obilježavanje najvećeg zločina, genocida nacističkog i ustaškog režima tijekom Drugog svjetskog rata. Povijest nažalost ne možemo promijeniti, ali zbog njih žalimo i na njih treba podsjećati''.

''Sjećanje ne znači živjeti u prošlosti… Sjećanje koje se ne pretvara u zlopamćenje je ljekovito'', poručio je Plenković i istaknuo i njegovu pročišćavajuću ulogu i kroz odgoj, obrazovanje, obitelj i obrazovni sustav.





''Suprotno je Ustavu da netko uzdiže ili na bilo koji način obilježava režim koji je počinio zločine''

A samo dan ranije izaslanik ministra branitelja i potpredsjednika Vlade Tome Medveda Matko Raos na polaganju vijenaca i paljenju pripadnici IX. bojne HOS-a Rafael Vitez Boban izgovorio je da ''današnje Hrvatske ne bi bilo da nije bilo 10. travnja 1941.''. Ta je izjava izazvala zgražanje u dijelu javnosti zbog čega se od Raosa naposljetku morala ograditi i Vlada.

Da je riječ o ''sramotnom istupu'', ponovio je jutros i potpredsjednik Vlade Boris Milošević te podsjetio da se ''Vlada ogradila od te izjave''. Sudionici današnjega skupa obići će Ušticu u kojoj j stradalo najmanje 17.000 Roma, kazao je Milošević i poručio: ''Suprotno je Ustavu da netko uzdiže ili na bilo koji način obilježava režim koji je počinio takve zločine''.



Kazao je da i daje Raos zloupotrijebio status te najavio: ''Razgovarat ćemo da takve stvari ubuduće spriječimo''. Naglasio je da jedna izjava ne može poništiti sve što Vlada radi, ali ipak narušava.

No, što je sa sastankom na koji se čeka već mjesecima, a vezano i uz zabranu ustaškog pozdrava? Milošević nije želio iznositi detalje, već je samo kazao: ''Moj stav znate. Smatram da bi trebalo pooštriti pravne propise koji bi to regulirati, ali o tome kako to učiniti ćemo razgovarati''.

Nije dvojio da je i ''na njemu dio odgovornosti'' jer nije učinjeno dovoljno da se to pitanje stavi na dnevni red: ''Mislim da smo postigli određeni napredak i stavili smo operativne programe u Nacionalnom planu koji će se uskoro donijeti. To je proces koji ide. Nažalost, ne možemo to riješiti preko koljena''.