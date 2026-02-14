Je li Vlada prekršila Ustav preuzimanjem dočeka? Struka podijeljena, ali u jednom ipak složni

Je li Vlada prekršila Ustav organizacijom dočeka rukometaša? O svemu bi mogao odlučivati Ustavni sud - nakon tužbe na 14 stranica koju će gradonačelnik Tomašević uz podršku Skupštine uputiti Ustavnom sudu.

"Podnosimo ustavnu tužbu jer vjerujemo i smatramo da to što je napravljeno da su prekoračene ovlasti lokalne samouprave, odnosno pravo na lokalnu samoupravu i u tom smislu vjerujemo da će zaIsta Ustavni sud presuditI u skladu s Ustavom i zakonima", kazala je predsjednica Kluba gradskih zastupnika i zastupnica Možemo! Iva Ivšić.

Bit će to drugi pokušaj jer je Ustavni sud odbio Mateja Mišića koji je podneskom tražio da sud reagira.

"Oni su odlučili da neće odlučivati što mislim da je loše, mislim da su iz mog podneska imali dovoljno materijala da zauzmu stav koji i imaju temeljem zakona i Ustava, međutim imamo vrlo jasnu poruku da nećemo odustati", poručio je Mišić.

Sud je poručio kako takve postupke ne provodi na zahtjev - nego po vlastitoj odluci.

Organizaciju dočeka i dalje brani HDZ.

"Tu nema govora o neustavnosti postupanja Vlade, ali vidimo da ni oni sami u Gradskoj skupštini u Gradu Zagrebu ne znaju koji će pravni put koristiti. A vidimo i s ovom odlukom kako su katastrofalni put izabrali da je Ustavni sud odbacio njihov zahtjev", izjavio je HDZ-ov Ivan Malenica.

Dio ustavnih stručnjaka smatra kako ni ovaj pravni put neće biti dobar.

Pred kamere Dnevnika Nove TV stalo ih je dvoje - Anita Blagojević, koja smatra da Grad Zagreb ima osnovu za tužbu te Mato Palić koji smatra da Vlada nije prekršila Ustav. Slažu se u jednom - u proceduri grad griješi.

"Podnošenje ustavne tužbe nije moguće u ovom trenutku sve dok se prvo ne razriješi stvar na Visokom upravnom sudu RH. Tek onda je moguće podnijeti ustavnu tužbu Ustavnom sudu RH", objasnio je Palić.

"Ovo je situacija koja samo pokazuje da je u propisima bitan i sadržaj propisa i procedure koje su uspostavljene tim propisima i da je jako bitno da nadležne institucije, kao i sami građani poštuju procedure. U suprotnom će biti suočeni s odbijanjem postupanja", naglasila je Anita Blagojević.

Hoće li se uskoro obratiti i Upravnom sudu - šef Gradske skupštine tek poručuje da će iskoristiti sva pravna sredstva.

Za oporbu sve je ovo blamaža.

"Sada spama, zasipa Ustavni sud svojim tužbama i istodobno trolla Gradsku skupštinu i tjera nas sve da se ponašamo kao da je svibanj 45. 2026 godine. Pa dokle", pita se nezavisna zastupnica Marija Selak Raspudić.

"To vam je pokazatelj čim se bavi Tomislav Tomašević i Možemo! Taj čovjek kao da je plaćen od HDZ-a. Uspio je jednog globalističkog pijuna Andreja Plenkovića pretvorit u domoljuba!", poručuje Mostov Nikola Grmoja.

Tužbu će Grad predati najranije za 10-ak dana - nakon što ta odluka prođe i Gradsku skupštinu.