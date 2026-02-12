Damir je na planinu otišao s ekipom koja ga je ostavila: "Zašto je ostao zadnji? Zašto smo dopustili da se to dogodi?"

Četiri godine nakon što je na zimskom usponu na planinu Branu u Kamniško-Savinjskim Alpama poginuo Damir Cazin, njegovi roditelji i dalje žive s pitanjima na koja nikada nisu dobili odgovor.

"Teško je, nikako. Nismo ni svjesni da se to dogodilo. Svaki dan očekujemo da će se Damir vratiti", govori majka Marija. "Kad idete plačući spavati i plačući se budite, nije vam lako."

Otac Marijan priznaje da noćima ne spava. "Često sanjam, stalno razmišljam. Pitam se kako nisam mogao biti blizu. Bih li mu mogao pomoći? Ovu bol može razumjeti samo onaj tko je to prošao."

Za tragediju su doznali na, kako kažu, najgori mogući način. Te subote navečer Marija je na portalu pročitala vijest o pogibiji 36-godišnjeg planinara iz Hrvatske. Nazvala je Damirova prijatelja, koji je također planinar, ali toga dana nije išao na izlet. "Na telefon je samo plakao", prisjeća se. Tada im je sve postalo jasno.

Damir je bio član Planinarskog društva Željezničar. Na uspon je krenuo s još osam članova, no u trenutku nesreće bio je izvan njihova vidnog polja. Predsjednik Hrvatskog planinarskog saveza i član HGSS-a Darko Berljak ističe kako je temeljno pravilo da se u planini nitko ne ostavlja sam. "Ako ste krenuli zajedno, zajedno trebate i završiti. Mora postojati stalni kontakt i briga za onoga tko zaostaje", kaže.

Izlet nije bio u službenom kalendaru društva, ali je dogovoren u njihovim prostorijama 13. siječnja 2022. Damir je pozvan jer je ostalo jedno slobodno mjesto u automobilu. Njegova majka kaže da nije bio natjecateljski tip te da je hodao sporijim tempom.

Kobnog 15. siječnja Damir je tijekom uspona pao. Slučajni prolaznik koji je vidio pad, pozvao je pomoć. Što se točno dogodilo, ni danas nije razjašnjeno. "Ako je u jednom trenutku trebao pomoć, tko mu ju je mogao pružiti ako nitko nije bio blizu?" pita se otac. "Da barem znamo da je netko bio uz njega."

Članovi ekipe roditeljima su rekli da je Damir želio ići svojim tempom. No Berljak naglašava da čak i tada ostali imaju moralnu obvezu pratiti ga. "Čovjek u planini sam sebi teško može pomoći. Zato se i ide zajedno."

Nakon tragedije članovi društva posjetili su roditelje, no, kažu, tada su bili u šoku. Kasnije su pokušavali stupiti u kontakt kako bi doznali više detalja, ali bez uspjeha. "Zvali smo, molili da sjednemo na kavu i čujemo što se dogodilo. Uvijek bi rekli 'može', a onda bi u zadnji čas odustali", govori majka.

Otac kaže da bi im barem priznanje eventualne pogreške donijelo određeno olakšanje. "Ako je pogriješio, platio je životom. To je najveća cijena."

Iz Planinarskog društva Željezničar u pisanom su odgovoru naveli kako unutar Upravnog odbora postoji uvjerenje da je bilo teško objašnjivih postupaka koji ne služe na čast pojedincima. Jedan od sudionika uspona u poruci je napisao: "Zašto je ostao zadnji? Zašto smo dopustili da se to dogodi?"

Ipak, roditelji tvrde da nitko nije sankcioniran.

