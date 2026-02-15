Orešković: "Hrebak je tek danas otkrio da ustaše ipak postoje i da su dio njegove vladajuće većine? Ma nemojte..."

Saborska zastupnica Dalija Orešković osvrnula se na novi potencijalni lom u vladajućoj koaliciji.

Videosnimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro u jednoj pjesmi dodaje stihove kojima aludira na Antu Pavelića izazvala je u nedjelju reakcije saborskih zastupnika oporbe, ali i vladajućih, pa je Dario Hrebak (HSLS) poručio "dosta" ustašovanja, najavivši mogući izlaska iz koalicije.

No, Orešković smatra da je javni sukob između Hrebaka i Dabre samo loša gluma unutar vladajuće većine. Smatra da je Hrebakovo zgražanje nad Dabrinim pjevanjem o Anti Paveliću zakašnjelo i licemjerno jer je Hrebak pune dvije godine svjesno držao ljestve toj istoj politici kako bi ostao na vlasti.

Glavnu odgovornost pripisuje Andreju Plenkoviću, kojeg optužuje da je politiku HDZ-a svjesno zamijenio ustaškom ikonografijom i "dvostrukim konotacijama" samo da bi osigurao parlamentarnu većinu. Orešković ističe da se u Hrvatskoj stvorila opasna atmosfera u kojoj se, umjesto onih koji veličaju mračnu povijest, na karnevalima simbolički spaljuju kritičari režima koji na to upozoravaju.

Zastupnica zaključuje da je Hrebakovo "otkrivanje" ustaštva u vlastitim redovima zapravo farsa te poručuje da je Hrvatskoj dosta "hrebatanja" i relativizacije fašizma. Kao jedini pošteni izlaz iz ove političke situacije vidi hitno raspisivanje izvanrednih izbora kako bi građani odlučili žele li modernu državu ili povratak u mrak četrdesetih.