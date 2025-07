Županijski sud u Zagrebu odredio je istražni zatvor 25-godišnjaku uhićenom nakon što je u nedjelju iz stana u Prečkom nešto prije devet sati pala 43-godišnjakinja i zadobila ozljede od kojih je na mjestu preminula. Pokraj tijela nesretne 43-godišnjakinje pronađen je pištolj, a naknadno je utvrđeno da ga je 25-godišnjak ilegalno posjedovao.

Muškarac koji je zatečen u stanu odmah je bio priveden, a nakon kriminalističkog istraživanja na teret mu je stavljeno kazneno djelo omogućavanja trošenja droge.

Istražiteljima je ispričao da je 43-godišnjakinja koja je bila s njim u stanu zapravo prostitutka kojoj je platio za seksualni odnos. Osim što su bili intimni, on je, prema vlastitom priznanju, konzumirao i kokain, ali samo on, piše Index, koji neslužbeno doznaje da prvi toksikološki nalazi ne upućuju na to da je 43-godišnjakinja imala tragove narkotika u krvi.

Za sada se njezina smrt ne povezuje s kaznenim djelom. Sudac istrage mu je, na zahtjev tužiteljstva, odredio istražni zatvor.