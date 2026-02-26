Obavijesti Foto Video Pretražite
CROBAROMETAR ZA VELJAČU

Istraživanje Dnevnika Nove TV: Promjena na listi najpopularnijih političara, poznato i jesu li politička previranja utjecala na rejting HDZ-a

26. veljače 2026.
Sabina Tandara Knezović, reporterka Dnevnika Nove TV
Sabina Tandara Knezović, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV
Redovito mjesečno istraživanje Crobarometar, koje ekskluzivno objavljuje Dnevnik Nove TV, i ove veljače prezentirala je politička reporterka Sabina Tandara Knezović.
Boris Jokić komentirao rezultate Crobarometra
Jokić o rezultatima Crobarometra: "Prvi put u osam mjeseci promjena vezana uz Milanovića". Otkrio i što najviše brine građane
Crobarometar za veljaču
Istraživanje Dnevnika Nove TV: Promjena na listi najpopularnijih političara, poznato i jesu li politička previranja utjecala na rejting HDZ-a
