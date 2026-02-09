Dnevnik Nove TV doznaje - Piletić odlazi iz Vlade, već se zna i ime novog ministra

Inkluzivni dodatak, kako doznaje Dnevnik Nove TV, stajat će ministra Marina Piletića funkcije u Vladi.



Upravni sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu kojom je odlučeno da socijalna služba mora nastaviti upravne postupke za priznavanje prava na inkluzivni dodatak i nakon smrti podnositelja zahtjeva.

Ako se utvrdi da je preminula osoba ispunjavala uvjete, država će morati nasljednicima isplatiti zaostale iznose - od dana podnošenja zahtjeva do smrti podnositelja.

Kako je stigao velik broj tužbi s istom osnovom, sud je odlučio provesti takozvani ogledni predmet, dok su ostali postupci privremeno zaustavljeni.

Na Upravnom sudu u Zagrebu do danas je zaprimljena 291 tužba u upravnoj stvari inkluzivnog dodatka, ali sud nema evidenciju o tome koji broj od ukupno podnesenih tužbi se odnosi na obustavljene postupke zbog smrti stranke.

U odnosu na presudu donesenu u oglednom sporu tuženik je podnio žalbu, pa se za sada radi o nepravomoćnoj presudi.

Ukoliko prvostupanjska presuda postane pravomoćna sudska praksa Visokog upravnog suda biti će relevantna i za sve ostale činjenično i pravno slične predmete.

"Pretežak teret za Vladu"

Reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan prati predsjedništvo HDZ-a. Javila se za Vijesti Nove TV u 17 sati.

"Premijer i ministar nisu bili previše rječiti uoči sjednice stranke, no bilo je vidljivo da se ministru ljulja stolica. Iako su javili da će biti izjave uoči sjednice, izjava nije bilo.

Premijer i ministar, sada već bivši, najavili su da će se obratiti javnosti nakon sjednice.

Premijer Plenković je već, kako doznajemo, sve članove HDZ-a na sastanku obavijestio da ministar Piletić odlazi", javila je Petra Buljan.

Evo što su rekli neki članovi HDZ-a uoči sjednice stranke.

"Bio sam u ministarstvu do sada, imam dosta problema i ja u resoru pa sam to rješavao. Ne mogu vam govoriti o tome jer ne znam ništa", rekao je ministar Butković.

"Država to rješava, svima bi nam bilo draže da do toga nije došlo", rekao je kratko Mislav Herman.

"Čini se da je ova najnovija presuda, iako nije još pravomoćna, bila pretežak teret za Vladu, posebno ako se sagleda što se u resoru ministra Piletića događalo posljednjih mjeseci. Podsjetimo, na Ustavnom sudu pao mu je i zakon o asistenciji. Oporba je inzistirala na odlasku Piletića, ali i svu krivnju je svaljivala na cijelu Vladu i premijera Plenkovića. Tko će potencijalno biti nasljednik Piletića, moći ćemo čuti u izjavi nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a", javila je Petra Buljan.

Već se zna i ime novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Bit će to Alen Ružić, sadašnji ravnatelj KBC-a Rijeka.