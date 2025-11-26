FOTO Naš turistički biser zatrpalo smeće, cijelo jutro traje akcija čišćenja: Poznato otkud je došlo

More je u utorak nanijelo velike količine smeća na dubrovačke plaže i u luke našeg turističkog bisera. Prema etiketama na otpadu, većina toga došla je iz Albanije.

Čišćenje više tona smeća koje je u Dubrovniku završilo nakon jakog juga traje cijelo jutro. Nakon što je očišćeno područje istezališta u Posatu, djelatnici Čistoće krenuli su s čišćenjem Porta. U akciji čišćenja je i koncesionar plaže na Banjama, a pomaže i ekipa iz udruge Maritimo Recycling, koja će prikupiti sve što mogu reciklirati.

Kako piše Dubrovnik net, ovo nije prvi put da se ovakvo nešto dogodilo. Naime, već se događalo da jugo sve smeće koje pluta morem južnije od Dubrovnika nanese u dubrovački akvatorij. A iako se rješavanje tog problema na njegovu izvoru najavljuje već godinama, pravo rješenje još uvijek nije pronađeno.

Galerija 9 9 9 9