Kaos u pomorskom prometu zbog olujnog vjetra: "Bilo je zeznuto, ali kapetan je bio vrhunski..."

Od jutros diljem Dalmacije ne prestaje puhati jako jugo praćeno kišom i pljuskovima. Izazvalo je to probleme u pomorskom prometu i zastoje na cestama. Nadležne službe i dalje upozoravaju na mogućnost poplava i pozivaju građane na odgovorno ponašanje.

"Bitno je pratiti upozorenja DHMZ-a koja se redovito izdaju i u slučaju velikih oborina, velikih padalina moramo misliti na to da može doći do bujičnih poplava. Također, svjedoci smo da uslijed velikih padalina kad se stabla natope s vodom, uslijed velikog naleta vjetra znaju padat stabla pa je preporuka i da se vozila ne parkiraju ispod stabala", rekao je Srđan Kuščević iz Civilne zaštite Split.

Jako jugo praćeno kišom s pljuskovima u Dalmaciji je donijelo promjenu nakon bure i snijega koji je padao gotovo pa tik uz obalu.

"A ko da plivaš ono....pa se teško diše, pa nisi svoj. A moraš izići malo u dnevni boravak pogledat šta ima... A eto..konačno da i mi Splićani možemo prošetat na miru po Splitu, bez gužvi. Uvik se moraš tući s njima", rekao je Zlatko iz Splita.

Vrijeme u Hrvatskoj - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Nije! Nije hladno, ovo je milina. Nije zima", rekao je Željko.

U Dubrovniku ponovno neugodno iznenađenje. Popularna plaža Banje zatrpana smećem koje na južinu donese more, najčešće iz Albanije. Jak vjetar pomrsio je planove i u pomorskom prometu.

"Sve katamaranske linije su u prekidu na relaciji Split-Starigrad, Split-Bol-Jelsa, Split-Vis. Katamarani su nam u Splitu tako da neće biti ni ujutro sa otoka prema kopnu, znači linija Split-Vis katamaranska i Jelsa - Bol sa otoka su otkazane. Što se tiče trajektnih linija, Split-Vis nam je u prekidu, Split-Vela Luka-Lastovo također", rekla je Jelena Ivulić iz Jadrolinije.

Oni koji su pratili prognozu, uspjeli su uhvatiti posljednje linije.

"Bilo je zeznuto, ali kapetan je bio vrhunski. Uspio je pristat. U tri sata smo krenuli, došli smo negdje u 6 i pol...To kad živiš na otoku malo je drugačije nego kad si u gradu", ispričao je Ivan iz Lumbarde na Koručuli.

Vrijeme u Hrvatskoj - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Upozorenja su stigla i vozačima. Skliski kolnici u gradovima nerijetko stvaraju velike zastoje.

"Evo vidjeli smo nekidan kad smo imali snježne uvjete da smo opet imali neodgovorne građane koji su na ljetnim gumama pokušali prijeći ovdje područje Klisa, zapeli su i stvorili su probleme u prometu", rekao je Kuščević.

"Jedino ova, ova je prometnica najgora. Zato što ljudi se zalete malo brže, a ovdje je nizbrdica pa se najviše tu sudare", rekao je Željko iz Splita.

I dok vremenske neprilike domaćima uglavnom stvaraju glavobolje, rijetki gosti - uživaju.

"Baš nam je lijepo, eto. Imale smo želju doći u ovom periodu na more. Ono, uvijek ideš ljeti, a ovo je sad baš nešto prelijepo", ispričala je Rabija iz BiH.

Za suho i nešto stabilnije vrijeme trebat će pričekati kraj tjedna.