U subotu se u Zagrebu održava atletska utrka ''ILICA 2019'' zbog koje će za sav promet biti zatvoren dio grada.

U subotu se u Zagrebu održava atletska utrka pod nazivom „ILICA 2019“. Organizator očekuje sudjelovanje oko 500 natjecatelja, a utrka će početi u 23:45 i trajati do u 1:45.

Zbog održavanja atletske utrke i provođenja mjera osiguranja, u subotu će se od početka do kraja utrke za sav promet će zatvoriti:

- Ilica - na dijelu od kućnog broja 222 do raskrižja sa Ulicom Oranice

- Ilica - na dijelu od raskrižja sa Ulicom Oranice do Ilice kućni broj 1

- Ilica – na dijelu od kućnog broja 1 do Ilice kućnog broja 222

- tramvajski promet na dijelu Ilice od Trga bana Josipa Jelačića do okretišta tramvaja Črnomerec.



Zagrebačka policija moli za razumijevanje i strpljenje sve građane te sudionike u prometu koji se u navedeno vrijeme zateknu u zoni zabrane prometa. Mole građane da poštuju upute policijskih službenika i redara na navedenoj trasi kretanja natjecatelja atletske utrke.