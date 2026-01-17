Upao u vlastitu zamku: Plenković se rugao Benčić zbog stana, pa ga razotkrila njegova imovinska kartica

Premijer je prozvao Sandru Benčić jer je kupila stan od 115 kvadrata u širem centru grada za 304.000 eura.

"Ministar Bačić mi je rekao da će vas koristiti kao primjer uspješne nacionalne stambene politike i priuštivog stanovanja i pada cijena nekretnina u glavnom gradu!", rekao je Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH.

"Mene ne zanima vaš stan od 230 kvadrata", odgovorila mu je Benčić.

Uvidom u imovinsku karticu, premijer živi iznad Črnomerca, u stanu od gotovo 192 kvadrata. U vrijednosti, prema kartici, nešto više od 346 tisuća eura. I tako ispada da je njegov stan po kvadratu jeftiniji 800 eura od onoga koji je kupila Benčić.

Zašto je to tako? Prema pisanju 24sata zato jer premijer u imovinskoj kartici nije promijenio tržišnu vrijednost nekretnine već 10 godina. A pravila su itekako jasna. Promjene vrijednosti nekretnina dužnosnici ne moraju mijenjati tijekom mandata. Ali ga moraju ažurirati svakim stupanjem na dužnost.

"Tu vrijednost određuju sami na temelju približne tržišne vrijednosti u trenutku podnošenja izvješća. Riječ je o specifičnom alatu u kojem povjerenstvo do sad nije utvrdilo povredu niti izreklo sankciju", rekla je Ines Pavlačić, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

