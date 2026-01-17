Upao u vlastitu zamku: Plenković se rugao Benčić zbog stana, pa ga razotkrila njegova imovinska kartica
17. siječnja 2026. @ 20:34
Premijer Plenković na zub je uzeo Sandru Benčić kako je povoljno kupila stan. A onda se dogodilo to da je po imovinskoj kartici njegov znatno veći stan ispao za 800 eura po kvadratu povoljniji. I tako je njegova provokacija razotkrila kako već deset godina nije ažurirao tržišnu cijenu nekretnine u imovinskoj kartici.
Premijer je prozvao Sandru Benčić jer je kupila stan od 115 kvadrata u širem centru grada za 304.000 eura.
"Ministar Bačić mi je rekao da će vas koristiti kao primjer uspješne nacionalne stambene politike i priuštivog stanovanja i pada cijena nekretnina u glavnom gradu!", rekao je Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH.
"Mene ne zanima vaš stan od 230 kvadrata", odgovorila mu je Benčić.
Uvidom u imovinsku karticu, premijer živi iznad Črnomerca, u stanu od gotovo 192 kvadrata. U vrijednosti, prema kartici, nešto više od 346 tisuća eura. I tako ispada da je njegov stan po kvadratu jeftiniji 800 eura od onoga koji je kupila Benčić.
Zašto je to tako? Prema pisanju 24sata zato jer premijer u imovinskoj kartici nije promijenio tržišnu vrijednost nekretnine već 10 godina. A pravila su itekako jasna. Promjene vrijednosti nekretnina dužnosnici ne moraju mijenjati tijekom mandata. Ali ga moraju ažurirati svakim stupanjem na dužnost.
"Tu vrijednost određuju sami na temelju približne tržišne vrijednosti u trenutku podnošenja izvješća. Riječ je o specifičnom alatu u kojem povjerenstvo do sad nije utvrdilo povredu niti izreklo sankciju", rekla je Ines Pavlačić, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.
