Užas u Austriji: Hrvat (34) poginuo u frontalnom sudaru

U frontalnom sudaru dva automobila u Austriji poginuo je 34-godišnji hrvatski državljanin.

Kako javlja Landespolizeidirektion Steiermark, nesreća se dogodila na cesti L715 u Altenmarktu kod St. Gallena u petak poslijepodne, oko 17:40 sati.

Prema prvim informacijama, 34-godišnji hrvatski državljanin iz Gornje Austrije putovao je iz Altenmarkta prema Oberlaussi. Prilikom pokušaja pretjecanja vozila ispred sebe, sudario se s vozilom iz suprotnog smjera. Prvo je bočno udario u automobil kojim je upravljala 63-godišnja žena iz okruga Murtal, u kojem su se nalazila još dva putnika. Nakon toga uslijedio je frontalni sudar s drugim vozilom iz suprotnog smjera koji je vozila 44-godišnja hrvatska državljanka, a u kojem je bio još jedan putnik.

U nesreći su tri osobe lakše ozlijeđene i prevezene u Regionalnu bolnicu Rottenmann-Bad Aussee. Hrvat (34) je zadobio teške ozljede te je na mjestu nesreće reanimiran te je prevezen u bolnicu u Linzu. Međutim, tamo je podlegao ozljedama.

Istraga o točnim okolnostima nesreće je u tijeku.