DORH pokrenuo izvide, župan se brani, a investitori ne odustaju: "Koja je poruka? Djeco, zemlju vam uzimamo po zakonu"

Nakon što se našao na meti istražitelja Državnog odvjetništva, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar javnosti se obratio priopćenjem.

"Pokretanje izvida ne znači pokretanje istrage niti utvrđivanje bilo kakve odgovornosti. Kao župan, ali i kao osoba koja već dugi niz godina obnaša javne dužnosti, uvijek sam postupao u skladu sa zakonom i u najboljem interesu građanki i građana Krapinsko-zagorske županije te sam u potpunosti spreman surađivati s nadležnim institucijama", poručio je.

Željko Kolar Foto: Dnevnik Nove TV

U fokusu su sporne lokacijske dozvole koje je Županija izdala za solarne elektrane u Zaboku i Pregradi za privatnog investitora koji je temeljem njih na golemoj površini pokrenuo izvlaštenje stotina vlasnika.

Riječ je o golemom zemljištu: čak 115 hektara s gotovo 400 vlasnika, aktivnih oko 100, koji na svojoj djedovini već dulje vrijeme proživljavaju agoniju, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Božidar Lončar.

"Koja je poruka? Djeco, zemlju vam uzimamo po zakonu, a vi odite van i tamo se bavite poljoprivredom", rekla je Silvija Kušan, vlasnica zemlje u Zaboku.

Ministarstvo graditeljstva izvijestilo je da je poništilo lokacijske dozvole za Pregradu i Zabok, ali investitori kažu da od projekta ne odustaju.

Više o ovoj temi možete pogledati u videoprilogu reportera Dnevnika Nove TV Božidara Lončara.