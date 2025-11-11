Božinović o Tomaševićevu prijedlogu: "Licemjerno, a interes za Thompsona će samo biti veći"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je je, komentirajući podizanje tenzija u društvu, da će hrvatske institucije zaštititi ustavni poredak i ''sve ono što su vrijednosti društva u kojem živimo''.

''Posljednjih dana vlada nastoji poslati poruku da s jedne strane institucije rade svoj posao i tu nema nikakve dvojbe da će hrvatske institucije zaštititi ustavni poredak i sve ono što su vrijednosti društva u kojem živimo. S druge strane, mislim da bi svi akteri u političkom životu morali uložiti više napora kako bi se tenzije koje postoje u društvu spustile'', kazao je Božinović, referirajući se na incidente u Splitu, Rijeci, Zagrebu i Vukovaru.

Pritom je istaknuo kako se dijalog i rasprave, koje su korisne društvu, mogu voditi tek u uvjetima kada je manje emocija, a više razuma.

''Koristiti bilo koju situaciju kako bi se ugrabio politički bod kod vlastitog biračkog tijela je nešto što nam ne treba. Hrvatskoj ide dobro. U Hrvatskoj ima problema kakvih danas ima u svim državama Europe i Europske unije, međutim ti problemi u Hrvatskoj nisu na toj razini. Svi moraju biti svjesni da inzistiranje na nečemu što oni vide kao vlastiti interes, bio on stranački ili kakav drugi, može stvoriti reakciju kod onih koji ne dijele takvo mišljenje'', dodao je.

Božinović je komentirao i transparent kojeg su vukovarski Bad Blue Boysi postavili u utorak u Vukovaru, a na kojem piše "Ko o čemu, Srbi o herojima".

''Ne znam što se pojavilo. Ako je protivno pravnom poretku RH, policija o tome sigurno vodi računa i postupa'', rekao je ministar nakon posjeta Međimurskoj županiji i sastanka s međimurskim županom Matijom Posavecem.

Ministar se dotaknuo i slučaja Vukovarca koji je kazneno prijavljen zbog objava na društvenim mrežama u kojoj je francuskog dragovoljca Jean Michela Nicoliera nazvao plaćenikom, a Hrvate ustašama.

''Koliko god da ih ima, mi ćemo ih istraživati i provoditi ono što je zakonska obveza policije i Državnog odvjetništva, a to je da oni koji rade takve stvari završe tamo gdje im je mjesto'', kazao je.

Upitan ima li pomaka u kriminalističkom istraživanju vezanom za prekidanje obilježavanja Dana srpske kulture pretprošlog ponedjeljka u Splitu, Božinović je odgovorio da istraživanje i dalje traje.

''Siguran sam da će policija raditi svoj posao. Ono što je očito bilo na neki način rješivo u kratko vrijeme policija je to riješila'', rekao je.

Božinović: Tomaševićev prijedlog je licemjeran

Na upit što je s izgrednicima koji su bili maskirani, Božinović je odgovorio kako postoje načini kako doći do policiji interesantnih podataka.

Ministar je komentirao i prijedlog zaključka o zabrani pokliča "Za dom spremni" koji je u utorak po hitnom postupku uvršten na dnevni red zagrebačke Gradske skupštine.

''Kao što znate, do velikog Thompsonovog koncerta na zagrebačkom Hipodromu je došlo tako što se je gradonačelnik Tomašević dogovorio s Thomposonovim timom pa mi današnji prijedlog djeluje malo licemjerno - Što se otad promijenilo? Jedina nova činjenica je da su održani izbori. Očito tada nije imao hrabrosti napraviti neke stvari'', kazao je.

Ocijenio je i da ga današnji Tomaševićev potez podsjeća na simbiozu između raka samca i moruzgve.

''To je situacija u kojoj će gradonačelnik možda imati problema unutar svojeg biračkog tijela zbog svojih ranijih odluka, a Thompson od njegovih odluka ima pojačan interes kod svojih obožavatelja'', nadodao je.

Božinović je kazao i da o preslagivanju parlamentarne većine nije ništa čuo, dok je župan Posavec na istu temu rekao kako nije bilo nikakvih službenih ni neslužbenih razgovora.

''O tome se ne opterećujemo. Parlamentarna većina je itekako stabilna'', dodao je Posavec.

Ministar se dotaknuo i odlaska bivše ministrice Gabrijele Žalac na izdržavanje zatvorske kazne nakon što je osuđena zbog priznanja da je sudjelovala u koruptivnim radnjama.

''To sigurno nije ugodna situacija, ali je činjenica i to čitavo vrijeme govorimo da u mandatu naše Vlade nitko nije zaštićen, bio on član vladajuće većine ili oporbene manjine. Tko god da je, zakon je u ovoj državi isti za sve i on se primjenjuje neselektivno", poručio je.