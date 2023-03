Može li se bankarska kriza iz Švicarske preliti u Hrvatsku? U ekskluzivnom razgovoru za Dnevnik Nove TV guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić govori o tome jesu li hrvatske banke sigurne, koliko će rasti kamate na kredite i zašto bi uskoro ipak moglo prestati divljanje cijena nekretnina.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić u ekskluzivnom je razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Markom Biočinom komentirao može li se bankarska kriza preliti u Hrvatsku.

"Novac u hrvatskim bankama je vrlo siguran. Banke su dobro kapitalizirane i imaju vrlo visoku likvidnost, što se vidi iz svih pokazatelja. Kapitaliziranost hrvatskih banaka je 24,6 posto, a prosjek Europske unije je 18,9 posto. Koeficijent likvidnosti je 242 posto u odnosu na prosjek EU-a od 162 posto ", rekao je guverner.

Biočina je zatim istaknuo da je i švicarska banka Credit Suisse bila dobro kapitalizirana, ali ju je na kraju ipak kupila najveća tamošnja banka UBS.

"Ona je bila solidno kapitalizirana, ali ne kao hrvatske banke. Drugo, to je banka koja je već neko vrijeme imala problema s poslovnim modelom i rezultatima. Godinama imaju probleme tako da ono što se dogodilo nije bilo neko veliko iznenađenje", rekao je Vujčić.

Slamka spasa: Najveća švicarska banka kupuje i spašava Credit Suisse!

Osim toga, dodao je da su depoziti hrvatskih štediša osigurani do 100.000 eura.

"Tko god ima depozite do tih iznosa se ne mora brinuti. Čak i u najgorem slučaju, kojeg ne predviđamo i koji u ovom trenutku nije realna opcija, njihovi depoziti su sigurni. Otprilike 55-60 posto svih depozita u hrvatskim bankama je osigurano", rekao je.

Biočina ga je također pitao i o cijenama kredita u Hrvatskoj.

"Cijene kredita rastu, ali blaže nego u eurozoni zato što smo imali specifične stvari poput opuštanja mjera monetarne politike. Ono što vidimo je da su krediti poduzećima rasli s dva na tri posto, a stanovništvu za pola posto", odgovorio je.

Što je bilo potrebno da bi se poljuljala jedna od najvećih svjetskih banaka? Samo dvije riječi

Također je rekao da je vrhunac inflacije prošao i da će ona padati, ali da se to neće dogoditi brzo.

"Mi očekujemo da će u 2023. prosječna stopa biti sedam posto, što je niže od dvoznamenkaste inflacije koju smo imali 2022. godine. Definitivno smo u smjeru pada i to će se nastaviti prema kraju godine", ustvrdio je Vujčić.

Stanje na tržištu nekretnina

Reporter Dnevnika Nove TV zatim ga je podsjetio na njegov komentar da građani, ako su im cijene previsoke, odu ondje gdje su one niže te ga je potom pitao kakav bi savjet danas dao građanima.

"Hrvatska narodna banka je pregledala podatke najvećih maloprodajnih lanaca, od prodaje hrane, odjeće, namještaja, kućnih potrepština itd. Vidjeli smo da su zbog eura rasle samo cijene usluga, a ne i proizvoda. To je poslije s podacima o inflaciji potvrdio i Zavod za statistiku", odgovorio je.

"Jedina cijena koja je stvarno porasla, a to je iskustvo i drugih zemalja, je cijena kave. Porasla je 1. siječnja, očito se zaokruživala na više. Međutim, kada smo gledali periode od 10 dana, polako se to povećanje počelo smanjivati. To znači da su ljudi radili upravo ono o čemu sam pričao i tržište je odradilo svoje", dodao.

Stižu presude u korist Državnog inspektorata zbog nepoštene i agresivne poslovne prakse pojedinaca

Stambena kriza teško pogađa jednu europsku zemlju: "Svaki put kad se probudim, pomislim - odlazim li danas ili ostajem?"

Na kraju ga je razgovora Biočina pitao i o tržištu nekretnina.

"Vidim da su cijene 2022. godine značajno rasle, ali vidimo i da se promet na tržištu smanjuje. Prošle godine smo imali manji broj transakcija nego 2021. i opet vidimo da se prema četvrtom kvartalu broj transakcija smanjuje. Ono što se obično na tržištu nekretnina događa nakon pada broja transakcija je pad cijena", rekao je.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr