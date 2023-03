Mnogi stranci u Hrvatskoj investiraju u nekretnine. Zato s druge strane mladi zbog sve većih cijena kvadrata nikako da dođu do vlastitog doma, jer kad su cijene u godinu dana u porastu i do 30 posto, a plaće to ne prate, ne pomaže ni APN.

Gradi se na sve strane, a mladima je doći do prve nekretnine sve teže. Unatoč APN-u, cijene su jednostavno previsoke i nisu kreditno sposobni. "Uvjet je da ljudi budu stalno zaposleni, a većina ljudi je zaposlena na određeno tako da je to odmah u startu prepreka", kaže Antonija iz Zagreba.

"Nije još ni započeo projekt, nije još ni rupa iskopana, a stanovi su već svi rasprodani, često je takva situacija, a s obzirom da smo tek počeli raditi nemamo toliko financijske mogućnosti za te velike cijene stanova", kaže Eda iz Zagreba.

Kaže da mladi do nekretnina mogu doći teško i najčešće uz pomoć roditelja, jer za podizanje kredita dvije trećine prosječne plaće mora ostati za život.

Prosječna primanja su 1046 eura, dakle 700 eura bankari ne smiju dirati i za kredit Hrvatima ostaje 346. S tim anuitetom na 30 godina možete dobiti kredit od oko 75 tisuća eura, statistički nedovoljno ni za 30 kvadrata u Zagrebu.

Kvadrat stana u Zagrebu lani se prodavao prosječno za 2579 eura. 670 više nego godinu lani. Slikovito, za razliku od 2021. godine, kvadrat je 33 posto skuplji, a u usporedbi s 2020. godinom za čak 40 posto!

Ni u ostatku Hrvatske nije puno bolje. Prosječni kvadrat novogradnje u državi je 2200 eura, 200-injak više u godinu dana. Najgore je na Jadranu. Cijene su uglavnom oko 3 tisuće eura.

"Na tržištu je došlo do rasta cijena elemenata svih u visokogradnji, jednako kao energenata, i jednako kao goriva koji sastavni dio cijene visokogradnje, nešto je poraslo i zemljište zbog nedostatka prostora, manjka izdavanja građevinskih dozvola i to je sveukupno dovelo do poorasta cijene u graditeljstvu", kaže Mirjana Čagalj iz HGK.

Problem je i radna snaga. Na gradilištima radi i 40 tisuća stranih radnika i to uglavnom pomoćne poslove. Na poskupljenja nisu imune ni starogradnje, a kupaca ima. 60 posto nekretnina kupljeno je bez kredita, a svaki treći kupac je stranac.

"Traže se sve vrste nekretnina, s obzirom da je sad i vrijeme APN-a, traže se i veliki i mali stanovi. Kad pričamo o pregovorima naravno ovisi o tome koliko je realno postavljena cijena, no može nekad biti do 5% a nekad zapravo da i nema prostora za pregovore", kaže Jelena Kravoščanec Todorović, agentica za nekretnine.

I dok su mnogima vlasititi ključevi stana i dalje nedostižni, pronašli smo i pravi luksuz.

"Prelistali smo oglasnike i 100-tinjak metara od zagrebačkog Glavnog kolodvora stanovi su 8 tisuća eura za kvadrat", kaže reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.

