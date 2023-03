Splitski gradonačelnik Ivica Puljak će morati platiti sto tisuća kuna kazne zbog projekta svog prethodnika.

Sto tisuća kuna iznos je koji će morati platiti splitski gradonačelnik Ivica Puljak nakon kazne Državnog inspektorata. Razlog su radovi na rekonstrukciji kanalizacije prema projektu iz mandata gradonačelnika Krstulovića Opare, a koje je Puljak, kako kaže, zaustavio nakon zaprimljenih primjedbi.

Od povjerenice Vlade, koja je gradom upravljala nakon njegove ostavke, prilikom primopredaje obaviješten je da je lokacija vraćena u prvobitno stanje.

"Ona je rekla da je to napravila, i ja sam naravno vjerovao da je to tako. To bi značilo da bi svi gradonačelnici i župani koji potpisuju primopredajne zapisnike trebali analizirati je li točno to što u njima piše, jesu li oni to stvarno napravili što su rekli", poručio je Puljak.

"To znači da nitko vjerojatno ne bi potpisao zapisnik i nitko ne bi postao župan niti gradonačelnik, što ruši same temelje demokracije", dodao je Puljak.

Inspekcija utvrdila - radovi se nastavili nakon zatvaranja gradilišta

Građevinske inspekcije Državnog inspektorata obavila je inspekcijski nadzor 10. veljače u obuhvatu kompleksa Vila Dalmacija, unutar područja zaštićene prirodne vrijednosti – Park šuma Marjan i zone zaštite A kulturno povijesne cjeline Meje koja ima svojstvo kulturnog dobra.

Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno kako investitor Grad Split izvodi građevinske radove rekonstrukcije postojećeg sustava vodoopskrbe, odvodnje i hidrantske mreže bez akta kojim se odobrava građenje. Nakon toga obustavljeno je daljnje građenje te je pokrenut upravni inspekcijski postupak.



Investitor je unutar roka za izvršenje rješenja pokrenuo postupak za izdavanje odobrenja za građenje, a postupak se još vodi pri nadležnom Uredu.



Kontrolom izvršenja rješenja 14. veljače utvrđen je nastavak izvođenja radova nakon zatvaranja gradilišta bez za to propisanog akta te je slijedom navedenoga građevinska inspekcija postupila sukladno zakonskim propisima.

"HDZ nema ni promila suodgovornosti"

Puljak je dobio i odgovor od stranke svoga prethodnika. Da je u pitanju jeftin pokušaj konstruiranja epizode "zli i opaki HDZ koji koči Grad Split", poručio mu je lokalni HDZ.

"Budući da je jasno kako u ovom najnovijem 'udaru' na gradonačelnika nema ni promila suodgovornosti HDZ-a, predlažemo Puljku da sazove hitan sastanak s Marinićem i Ivoševićem te zatraži od njih 'sufinanciranje' posljedica njihove zaigranosti. Skup je sport voditi grad s aktivistima", napisali su na društvenim mrežama.

