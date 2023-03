Unatoč Vladinim mjerama mnogi su primijetili da su kava, frizura, prijevoz, ili bilo koja druga obrtnička usluga - ipak skuplje. Inspektori su i dalje na terenu, a pristižu i prve presude u korist države. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

Frizerka iz Zagreba nepravomoćno je oslobođena krivnje jer je povisila cijene usluga. Ona je zasad jedina kojoj je to uspjelo. Jer na adresu Državnog inspektorata počele su stizati presude s prekršajnih sudova, i to u njihovu korist. Zasad njih osam. I to zbog nepoštene i agresivne poslovne prakse pojedinaca.

Frizerske usluge u prosjeku su, kažu iz Državnog inspektorata, neopravdano rasle. Negdje do 20, a negdje do čak 50 posto.

I cijena kave ne miruje. Dok jedni tvrde da je nisu dirali, i to baš zbog Vladinih mjera.

Brojke inspekcijskih nadzora kažu da su do 43 posto rasle cijene ugostiteljskih usluga. No, unatoč tome šalica kave svoju publiku uvijek ima. U Dalmaciji posebno.

"Mi se moramo ponašati tržišno, a isto tako i naši gosti koji su nama uvijek dobrodošli i koji su nam bitni, ako se osjećaju da su zakinuti ili prevareni, oni stvarno imaju veliki izbor ugostiteljskih objekata, to je prirodni proces.", poručio je Robert Kovačević, predsjednik ceha ugostitelja iz Zadra.

Cijena kave ovisi o više faktora. Plaćamo uslugu, pogled, pa i najam prostora i radnu snagu. Turističku sezonu i ove će nam godine 'krpati' na desetke tisuća stranih radnika. A mali obrtnici prstom upiru u velike, i njihove cijene, donosi reporterka Dnevnika Nove TV, Sanja Jurišić.

"Mi ne možemo to pratiti jer nas nitko ne obavijesti, preko noći se to dogodi, a da ne govorim u sezoni kad cijena limuna ode za 300 posto, naranče za 200 posto. Riba danas na ribarnici košta 16, a koštat će 32, vrlo brzo.", rekao je Kovačević.

Problemi s carskim mesom

Carskog mesa, nakon što mu je Vlada zamrznula cijenu na 3.79 eura po kilogramu, u mesnicama nema ni za lijek. Mesari tvrde da ge se ne isplati prodavati jer mu je velika nabavna cijena, a nitko ne želi raditi s gubitkom.

Bez frizera i kave možemo, ali bez hrane ne možemo. Građani kažu kako na hrani najviše osjete inflaciju, unatoč tome što Vlada nastoji regulirati cijene pojedinih proizvoda.

"Svugdje poskupljuje sve, po trgovinama, obrti, usluge, tako da, ono što mogu reći, plaća ne raste, ni obitelji ni prijateljima, a sve je skuplje", poručuju jedni, dok drugi dodaju: "Vlada daje, ali Vlada mora negdje uzeti da bi dala. Ne bude samo davala, i tako vrtimo se stalno u krug".

Dokad će se ovaj začarani krug vrtjeti, nitko ne zna. No, jedno je sigurno, novčanici građana svakim su danom sve prazniji.

