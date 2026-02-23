Bivši Milanovićev ministar mora u zatvor: "Osramotio je RH i Vladu"

Skladatelj, dirigent i bivši ministar kulture u Vladi Zorana Milanovića Berislav Šipuš mora u zatvor na izdržavanje kazne.

Šipuš, koji je osuđen da je službenu karticu koristio u privatne svrhe, mora se 5. ožujka 2026. javiti u Centar za dijagnostiku u Zagrebu kako bi počeo izdržavati jednogodišnju zatvorsku kaznu, javlja Index.

Županijski sud u Zagrebu Šipuša je nepravomoćno osudio 30. travnja 2021., a odluku je potvrdio Visoki kazneni sud u listopadu 2025. godine. Zasad nema informacija da je Šipuš zatražio odgodu odlaska na izdržavanje kazne.

USKOK je protiv Šipuša podigao optužnicu 2017. godine jer je od srpnja 2012. do prosinca 2015. godine, koristeći službenu karticu Ministarstva kulture, podizao gotovinu i plaćao osobne troškove. Time je državni proračun oštetio za više od 68.000 tadašnjih kuna. Na taj je način, prema presudi, zlouporabio položaj.

Utvrđeno je da je u gotovini podigao ukupno 17.800 kuna, dok je privatne troškove u ugostiteljskim objektima i prodajnim mjestima u Hrvatskoj i inozemstvu plaćao službenim karticama. Naknadno je vratio nešto više od 14.000 kuna, dijelom obustavama na plaću, a dijelom uplatom gotovine u blagajnu.

Šipuš je tijekom postupka negirao krivnju i tvrdio da su svi troškovi bili službeni.

Prema presudi, Republici Hrvatskoj dosuđen je imovinskopravni zahtjev u iznosu od oko 64.000 kuna, a Šipuš je obvezan platiti i sudske troškove od približno 58.000 kuna.

"Šipuša je Vlada RH imenovala na čelo Ministarstva da postupa savjesno i pošteno, a ne na štetu državnog proračuna i u privatne svrhe. Šipuš je visokoobrazovana osoba, poznati glazbeni djelatnik koji je prihvatio visoku dužnost, pa njegovo uvjeravanje da mu nisu bile isplaćene akreditacije za putovanja i da mu nije bilo dovoljno sve pojašnjeno nije prihvaćeno.

On je znao da ministri prije njega nisu imali PIN za karticu, već je isti bio pohranjen u sefu. Na to je upozoren i oglušio se, a i stručne osobe Ministarstva su ga zamolile da ukaže i ministrici kulture da prestane nezakonito koristiti službenu karticu.

Takvim postupanjem Šipuš je osramotio RH, Vladu i Ministarstvo kulture, ali i sebe kao čovjeka", rekao je sudac Vjeran Blažeković.