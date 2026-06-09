Povijesni dan za Barcelonu: Papa će blagosloviti najviši crkveni toranj na svijetu

Nakon Madrida, papa Lav XIV. stigao je u Barcelonu. Dočekale su ga tisuće vjernika. Sveti je otac posjet Kataloniji započeo u katedrali Svetog Križa i svete Eulalije. Predvodio je podnevnu molitvu, obraćajući se vjernicima na španjolskom i katalonskom.

Naglašavajući kršćansku tradiciju ovog područja, Katalonce je pozvao na jedinstvo i bratstvo. Večeras će na Olimpijskom stadionu papa predvoditi Molitveno bdjenje.

"Barcelonu nazivaju 'glavom i domom Katalonije', što daje ovoj zajednici, svima vama, stanovnicima Barcelone i Katalonije posebno zvanje i odgovornost da postanete, uz Božju pomoć, graditelji jedinstva", poručio je papa Lav XIV.

Papa u Barceloni Foto: DNEVNIK.hr

Iz Barcelone se uživo javila i reportertka Nove TV, Ana Vela. Kaže, bazilika je, unatoč skelama - spremna.

"Radovi će na pročelju i unutrašnjosti crkve trajati još nekih desetak godina. To nikako neće utjecati na papin posjet. On će sutra blagosloviti toranj Isusa Krista, najviši od njih 18, koliko ih bazilika ima. Sa svoja 172,5 metra sad je najviši crkveni toranj na svijetu", ispričala je.

Ana Vela Foto: DNEVNIK.hr

Zanimljivo je da toranj nije i najviša točka u Barceloni. Naime, Gaudi je vjerovao kako ljudsko stvaralaštvo ne smije zasjeniti Božje, pa je toranj projektirao da bude oko pola metra niži od brda Montjuïc.

Papin blagoslov bit će kruna na 143 godine radova u kojima je nastalo veličanstveno arhitektonsko čudo - definitivno povijesni dan za Barcelonu.