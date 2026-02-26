Saborski kolega o najnovijoj Plenkovićevoj uzdanici: "Mandati se mijenjaju, ali ljudskost se čuva cijeli život"

Apelirajući na očuvanje ljudskosti i dostojanstva, neovisno o političkim taborima.saborski zastupnik Nezavisne platforme Sjever (NPS) Ivica Baksa obratio se objavom na društvenim mrežama prvenstveno "svojim" Međimurcima.

Stao je u obranu Boške Ban i naglasio da je ne poznaje kroz suhoparne političke etikete, već kroz godine predanog rada za ljude njihova kraja.

Ta je bivša SDP-ovka, a sada nezavisna saborska zastupnica u srijedu i službeno postala dio parlamentarne većine pri čemu je odbacila tvrdnje o političkoj trgovini i poručila da joj je jedini cilj osigurati stabilnost i realizirati projekte za sjever Hrvatske i Međimurje.

"Dragi moji Međimurci, pišem ovo prvenstveno kao vaš pajdaš i čovjek koji vjeruje da u našem kraju obraz i ljudskost još uvijek nešto znače. Zadnjih dana gledam napade na moju kolegicu Bošku Ban i osjećam potrebu reći par riječi, jer je ne poznajem kroz političke etikete, nego kroz godine njezinog rada za naše ljude", započeo je svoju objavu Ivica Baksa.

"Svatko od nas ima pravo na svoje mišljenje o politici i odlukama koje se donose u Saboru. Kritika je sastavni dio našeg posla i to je sasvim u redu. No, Boška je u ovom trenutku odlučila staviti svoje ime, prezime i vlastiti obraz na vjetrometinu, svjesna da će njezina odluka izazvati reakcije, ali vjerujući da je to put kojim se za najranjivije skupine u društvu može postići nešto opipljivo", dodao je.

"Možemo se slagati ili ne slagati s nečijim političkim putem, ali ne smijemo dopustiti da zbog toga zaboravimo na osnovno poštovanje. Kao njezin kolega, ali prije svega kao prijatelj koji zna njezine motive, želim stati u zaštitu njezina ljudskog dostojanstva. Mi u Međimurju smo uvijek znali cijeniti kad netko ima kičmu i kad se ne boji preuzeti odgovornost za ono što radi", istaknuo je Baksa.

​"Zato vas molim da, bez obzira na političke razlike, ostanemo ljudi. Nemojmo dopustiti da uvrede nadvladaju sve ono dobro što smo jedni za druge gradili godinama. Boška, uz tebe sam kao prijatelj jer u politici se mandati mijenjaju, ali ljudskost se čuva cijeli život", poručio je Baksa.