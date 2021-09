Premijer Andrej Plenković na sastanku je s guvernerom Hrvatske narodne banke (HNB) Borisom Vujčićem u Banskim dvorima, a tema su prešutni minusi na tekućim računima građana.

''Želim utvrditi činjenice kao predsjednik Vlade. Puno je informacija koje su u eteru, ne znam jesu li one točne, je li zaista toliki iznos kamata, toliki broj računa i ljudi. Kao Vlada nemamo načina provjeriti te podatke osim da pitamo HNB. Tražit ćemo ih mišljenje, podatke i točan stav. Ako je potrebno, sazvat ću i sastanak s predsjednicima uprava banaka u Hrvatskoj da vidimo i s njima o čemu se tu radi”, kazao je premijer Andrej Plenković dan ranije najavivši današnji sastanak s guvernerom Hrvatske narodne banke (HNB) Borisom Vujčićem.



Sastanak se održava prije sjednice Vlade u Banskim dvorima, a premijer je jučer istaknuo i spremnost da se to pitanje ako bude potrebe, riješi i izmjenom zakona: "Ako je potrebno promijeniti zakon, ako postoji praznina koja je dovela do toga da ljudi nisu informirani kao što danas potrošač mora biti informiran o bilo kakvoj financijskoj reperkusiji na njega, onda ćemo to pitanje regulirati. Tu se prije svega radi o prešutnom prekoračenju koje je očito vrlo problematično. Budući je stvar vrlo ozbiljna, želim prvo imati sve fakte na stolu, provjerene i točne i nakon toga ćemo donositi odluke".