Vrhovni sud će danas na općoj sjednici u podne odlučivati o kandidatima za predsjednika toga suda.

Nakon što je Sabor krajem lipnja odbio prijedlog predsjednika Republike Zorana Milanovića da se profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Zlata Đurđević imenuje predsjednicom Vrhovnog suda, raspisan je treći poziv na koji se početkom lipnja prijavilo nekolko kandidata i kandidatkinja.



Tko su ljudi koji su se prijavili za predsjednika Vrhovnog suda?



Riječ je o sucu Trgovačkog suda u Zagrebu Radoslavu Dobroniću, sucu Vrhovnog suda Marinu Mrčeli, zagrebačkom odvjetniku Šimi Saviću, sutkinji Visokog kaznenog suda Lani Petö Kujundžić, a prijava Daniela Majera nije ispunila uvjete javnog poziva.

Milanović, koji čeka mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda i nadležnog odbora Hrvatskog sabora, ranije se izjasnio da će njegov kandidat biti sudac Dobronić. Hoće li suci Vrhovnog suda sucu Trgovačkog suda dati pozitivno mišljenje, upitno je, naime, već su nekoliko puta rekli da bi predsjednik trebao biti netko od njih.

Njihovo mišljenje, kao ni ono sabroskog Odbora za pravosuđe nije obvezujuće, a Milanović je dan ranije komentirao izbor kazavši da ''u cijelom mehanizmu izbora ima malo politike, ali to je zato da Vrhovni sud i suci ne bi sami upravljali time.



''Tu treba postaviti određene granice. Neovisnost pravosuđa da, ali potpuna neovisnost i potpuna neodgovornost, e brate mili, toga nema nigdje. Ako to većina u Saboru želi, neka tako napravi, ali to će morati objasniti hrvatskoj javnosti, Za sada vidim da nitko nije, a ima uvijek zluradih i zločestih ljudi koji blate gospodina Dobrovića, uspio oblatiti ga ni kao stručnjaka ni kao osobu'', rekao je Milanović.

Izbor predsjednika Vrhovnog suda komentirao je i premijer Andrej Plenković kazavši da se ništa nije dogodilo u posljednja dva tjedna: "Nismo još imali niti parlamentarnu većinu''.



Predsjedanje Vrhovnim sudom, nakon što je istekao mandat Đuri Sessi, preuzeo je njegov zamjenik Marin Mrčela. Sud je poručio da nema ustavne krize i da suci nastavljaju obnašati sudbenu vlast jer tako određuje Ustav i zakoni iz kojih suci crpe legitimitet.

Podsjetimo, postupak izbora predsjednika Vrhovnog suda pokreće Državno sudbeno vijeće (DSV) objavom javnog poziva nakon čega DSV dostavlja zaprimljene prijave kandidata Uredu predsjednika RH koji o kandidatima traži mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda i nadležnog odbora Hrvatskog sabora.

Predsjednik najvišeg suda bira se na vrijeme od četiri godine i po isteku mandata može ponovno biti biran za istu dužnost, no nitko ne može biti predsjednik Vrhovnog suda više od dva puta.