Izjava guvernera HNB-a Borisa Vujčića da bi rate kredita građanima s dugoročnim kreditima odobrenima uz varijabilne kamatne stope mogle rasti čak i do 20 posto nije baš najbolje sjela premijeru Andreju Plenkoviću.

Predsjednik HDZ-a i Vlade RH Andrej Plenković komentirao je nakon glasanja na unutarstranačkim izborima u HDZ-u novinarima u izjavi komentirao upozorenje guvernera HNB-a Borisa Vujčića da bi rate kredita građanima s dugoročnim kreditima odobrenima uz varijabilne kamatne stope mogle rasti od 10 do čak 20 posto, ali je dodao i da je to vrlo malo vjerojatan scenarij.

“Ne znam, nisam gledao taj njegov intervju, neka on sam to malo objasni, koliko sam shvatio, to je bilo nekakvo potpitanje ‘eventualno, možda, u slučaju’. Ako nešto misli o tome, neka nam priopći”, poručio je Plenković i dodao da građani ne moraju “na prvi balun lupati najžešće”.

Na Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, koji se danas obilježava, Plenković je ustvrdio i da je Vlada u Nacionalnoj razvojnoj strategiji rekla da mora napraviti sve da se smanji broj osoba koje u Hrvatskoj žive na rubu siromaštva i u siromaštvu.

“To je još uvijek preveliki broj, on je iznad 20 posto, mislim da ga kao članica EU moramo smanjivati, ne samo kroz socijalnu politiku, nego kroz politiku koja omogućuje rast plaća i opće ozračje u društvu gdje ljudi imaju jednake šanse”, istaknuo je i dodao da će politika Vlade ići u tom smjeru i u naredne tri godine.

Smatra da su napreci, koji su napravljeni u posljednjih pet godina u borbi protiv siromaštva, vidljivi.

Guverner HNB-a upozorava: "Nekima bi rate kredita u kratkom roku mogle porasti za čak 20 posto"

Marić nakon sastanka s bankarima: ''Iskristaliziralo se nekoliko dobrih prijedloga, siguran sam da ćemo djelovati na korist svih potrošača''

“Oni možda nisu toliki koliki bismo mi htjeli, niti kako bi građani očekivali, ali u svakom slučaju, sve što radimo, radimo na tome da se u Hrvatskoj živi bolje”, ustvrdio je.

Podsjetio je i da je iz tog razloga Vlada u najvećoj socijalnoj, ekonomskoj i zdravstvenoj krizi osigurala sredstva za razvoj, a da bi bilo pitanje koliki bi bio postotak siromašnih da nisu intervenirali kroz mjere za održavanje radnih mjesta.

Na pitanje o istrazi u slučaju policijskog nasilja prema migrantima na granici s Bosnom i Hercegovinom, Plenković je ponovio taj događaj nije politika Vlade, MUP-a ni policije, nego je izolirani slučaj, a da će se učiniti sve da se ništa slično više ne ponovi.