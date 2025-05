Nadbiskup Uzinić o izazovima koji čekaju novog papu: "Crkva bi trebala biti predvodnik"

O novom papi, izazovima koji su pred njim, ali i o osobnim iskustvima s Lavom XIV., reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus u Rijeci razgovara s riječkim nadbiskupom Matom Uzinićem.

Najprije je komentirao papino prvo obraćanje i molitvu s mnoštvom na Trgu Svetog Petra u Vatikanu.

"Njegove poruke bile su u skladu s današnjim danom, nedjeljom dobrog pastira. Primijetio je kako je on upravo u ozračju tog blagdana izabran za papu što je svakako i poruka", rekao je Uzinić.

Nadbiskup je komentirao geslo i grb novog pape koji je u nedjelju predstavljen javnosti.

"Ono što mogu vidjeti iz njegovog gesla, je da će biti onaj koji radi na jedinstvu kako crkve unutar sebe tako i crkve s drugim crkvama, religijama i svijetom. Vidi se da je Marija prisutna u njegovom grbu, ali i Isus", kazao je.

Ispričao je i trenutak kada je i sam upoznao novoizabranog papu prije godinu dana.

"Moram priznat da je to bio srdačan razgovor u kojem me on ohrabrio da nastavim dalje. Ja sam bio kritičan u svojem govoru, a on mi je rekao kako se to može riješiti na drugi način", rekao je nadbiskup Uzinić.

Za kraj se osvrnuo na ulogu crkve u borbi protiv zlostavljanja u svojim redovima.

"Crkva bi trebala biti predvodnik borbe protiv te pošasti. Otvoreni su zakonski uvjeti, treba nastaviti dalje na pobošavanju zakona. Treba se poraditi više na tome da zakoni budu efikasniji u smislu osuđivanja zločina i veće brige za same žrtve. Kao da su, nakon što se i ukloni zločinac žrtve ostavljene sa strane, a da nismo našli prave mehanizme kako im pomoći", zaključio je nadbiskup.

Cijeli intervju s nadbiskupom Matom Uzinićem pogledajte u video prilogu Dnevnika Nove TV.