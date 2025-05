Novi tjedan donosi promjenjivo vrijeme: Kada se očekuje zahladnjenje otkriva meteorolog

Nije sasvim stabilno u Europi. Sjeverom dominira anticiklona, a južnije imamo više manjih ciklonalnih centara i nekoliko fronti. Hrvatska se nalazi između ta dva utjecaja, pa će vrijeme u ponedjeljak biti proljetno i promjenjivo, sa sunčanim razdobljima, ali i lokalnim pljuskovima.

Ujutro će biti pretežno sunčano. Na Jadranu vedro, a u unutrašnjosti uz umjerenu naoblaku. Prema podnevu u Međimurju, Podravini i Lici može pasti malo kiše ili kratki lokalni pljusak. Vjetar će ujutro biti slab, a nakon 9 sati će blago ojačati – na kopnu sjeveroistočni, a na obali maestral. Jutarnja temperatura bit će malo viša nego u nedjelju, u nizinama oko 9 stupnjeva, na Jadranu od 14 do 16, a u gorju oko 5.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno s povremenim sunčanim razdobljima, ali i lokalnim pljuskovima. Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, pa će zbog vjetra možda biti svježije. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 16 i 19 stupnjeva.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje se povremeno oblačno, uz sunčana razdoblja i mogućnost kratkog pljuska, osobito u Podravini i uz slavonsko gorje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša temperatura oko 17 stupnjeva.

Na zapadnom dijelu Istre, Kvarneru i priobalju pretežno sunčano, uz umjeren razvoj oblaka u unutrašnjosti gdje je moguće malo kiše ili pljusak s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren maestral, a navečer će ponovno jačati bura. Poslijepodnevna temperatura od 21 do 23.

U Lici i Gorskom kotaru od sredine dana više oblaka i sve veća vjerojatnost za kišu i pljuskove. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura između 16 i 18 stupnjeva.

U Dalmaciji će poslijepodne prevladavati sunčano vrijeme, osim u unutrašnjosti gdje uz umjeren do jak razvoj oblaka postoji velika mogućnost za pljuskove i grmljavinu. Puhat će slab do umjeren maestral, a temperatura će rasti do 22–23.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih dana na kopnu djelomice do pretežno sunčano, s promjenjivom naoblakom. Pljuskovi se ponovno očekuju tek u četvrtak poslijepodne i navečer. Vjetar većinom slab, samo u utorak prolazno umjeren. Jutra svježa, s najnižom temperaturom 6–7 stupnjeva, dok će danju biti ugodno, oko 20.

Na Jadranu pretežno sunčano, s malo manje oblaka i više sunca nego u unutrašnjosti. Mogući su lokalni pljuskovi, osobito u utorak. U utorak će puhati umjerena bura, zatim u srijedu maestral, a u četvrtak jugo, uz nagli okret na jaku buru u večernjim satima. Temperatura jutrom oko 14, a poslijepodne oko 22 stupnja.

Tjedan pred nama bit će promjenjivo oblačan, s mnogo sunčanih razdoblja, ali i povremenim pljuskovima, češćima u drugoj polovici tjedna, osobito u petak i za vikend kad će osjetnije zahladnjeti, na moru uz jaku buru.