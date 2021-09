Premijer Andrej Plenković sastat će se s predsjednicima uprava banaka u vezi s pitanjem prekoračenja po tekućim računima građana u Banskim dvorima.

Uz predsjednika Vlade Andreja Plenkovića na sastanku u Banskim dvorima bit će i ministar financija i potpredsjednik Vlade Zdravko Marić te guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić.

Banke na njima zgrću milijarde: Izračunali smo može li prosječna hrvatska obitelj uopće živjeti bez minusa



Da će se sastati s predsjednicima uprava banaka, Plenković je najavio prošli tjedan nakon sastanka s Vujčićem čija su tema bili upravo prešutni minusi na tekućim računima građana.



''Dogovorili smo da će HNB dostaviti Ministarstvu financija temeljitu analizu i da ćemo kao Vlada tražiti najbolje rješenje za ovaj financijski instrument prešutnog prekoračenja koji je zadnjih godina u uporabi, a koji je doveo do situacije da naši građani toga možda nisu bili ni svjesni tog instrumenta i većih kamatnih stopa. Mi ćemo voditi računa da rješenje koje ćemo predložiti, ono uključuje i moguću zakonsku izmjenu i limitiranje te efektivne kamatne stope, koja uključuje ne samo kamatnu stopu nego i naknade, ali na način koji neće ugroziti egzistenciju naših sugrađana koji koriste taj instrument prešutnog prekoračenja praktički dnevno'', kazao je premijer nakon prošlotjednog sastanka s guvernerom.

Andrej Plenković i Boris Vujčić Foto: Vlada RH / Twitter

Marić je tada istaknuo da suplanirane za iduću godinu, no s obzirom na problem minusa korekcije su moguće i do kraja godine.

''Od ukupno 2,6 milijuna tekućih računa u RH negdje oko 1,8 milijuna građana ima odobrena prekoračenja, a oko 65 posto je stvarno u oblicima prešutnog prekoračenja”, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar financija.



Od ukupnog iznosa, negdje oko 31.000 građana je u dopuštenom prekoračenju, a 840.000 građana je u prešutnom, kazao je Marić i podsjetio: ''Oba instituta su u našem zakonodavnom sustavu od 2010. godine. Kada je i kako došlo do značajnijeg porasta udjela i nominalnog iznosa ovih prešutnih prekoračenja, tek trebamo vidjeti. Za pretpostaviti je da to kreće od 2018. godine kada je odlukom uključena i naknada za tzv. vođenje tekućeg računa što poglavito kod građana koji imaju niža primanja znači relativno veći udio. Je li to bio glavni razlog, tek treba utvrditi, ali može se pretpostaviti je da je to jedan od razloga zašto su banke krenule prema prešutnom prekoračenju''.

Do kada život na dug? "Radi se o 840.000 građana i nacionalnoj sigurnosti"



''Mi smo analizu tržišta u koju smo krenuli 2020. završili u prvom kvartalu ove godine. Imate prešutna i dopuštena prekoračenja. Imali smo sedam prigovora potrošača na tu temu. Vidjeli smo da je veliki dio prekoračenja iz onih dopuštenih prešao u prešutna. Ideja zakona je bila da prešutna prekoračenja budu iznimka, a ne pravilo. Odlučili smo da prešutna prekoračenja treba vratiti u isti režim regulacije, kao i kod dopuštenih prekoračenja'', kazao je Vujčić nakon sastanka s premijerom prošloga tjedna.



Svoje stavove danas će iznijeti predsjednici uprava banaka, a njima je u interesu zadržati veću kamatu. Nakon sastanaka trebalo bi biti jasnije je li moguće naći kompromis koji neće ići na štetu građana od kojih mnogi u minusu žive iz prijeke potrebe, a ne zbog rasipništva.