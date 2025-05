Bliži se rok: Poznat Milanovićev favorit za predsjednika Vrhovnog suda

Zoran Milanović još bez službene objave - tko je njegov odabir za predsjednika Vrhovnog suda.

Zoran Milanović Foto: Dnevnik Nove TV

Bez premijerove suglasnosti neće moći. Na Pantovčak su već stigle tri prijave s natječaja, a neslužbeno se može čuti da je - Milanovićeva favoritkinja sutkinja Sandra Artuković Kunšt. On sad ima rok od osam dana da zatraži mišljenje Vrhovnog suda i saborskog odbora.

Zoran Milanović i Andrej Plenković Foto: Dnevnik Nove TV

"Saslušanje kandidata za izbor predsjednika Vrhovnog suda pred odborom za pravosuđe, čiji sam predsjednik, održat će se vrlo vjerojatno nakon lokalnih izbora", pojasnio je Nikola Grmoja.

Sutkinja Artuković Kunšt u vrijeme Milanovićeve Vlade bila je zamjenica ministru pravosuđa Orsatu Miljeniću. Prošle godine nije uspjela proći za ustavnu sutkinju. Tada je na pitanja iz HDZ-a o predsjedniku koji se priključio predizbornoj kampanji govorila: "Nema formalno pravne zapreke da predsjednik države postane predsjednik Vlade ako on da ostavku na svoju predsjedničku dužnost, ne mislim da je to zabranjeno i da je to nemoguće".

Sandra Artuković Kunšt, sutkinja - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Pitanje je koliko će se takvi odgovori svidjeti i Andreju Plenkoviću.

Ipak, ovaj put očekuju se pomirljiviji tonovi predsjednika i premijera.



"Nemam tih informacija, preozbiljna je tema da bih ju komentirao u sportskom dresu pa ćemo to ostavit za neki drugi dan", poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

"Nadam se da će to ovisiti o tome koja će osoba biti predložena, a ne o njihovim osobnim odnosima, to bi bila dobra poruka za Hrvatsku", rekla je Marija Selak Raspudić.

"Znam da je u pravosuđu duže vrijeme, da se bavila i praksom EU suda za ljudska prava, ne znam detalje. Rado bih vidjela programe pa onda komentirala, ali radi se o uglednoj osobi unutar pravosudnih krugova", poručila je Sandra Benčić.

Ni SDP još ne otkriva svoj stav.



"Mi nemamo zvaničnu obavijest da je favoritkinja gospođa, mislim, ja nju poznajem, ona je sjedila u Vladi kad sam ja bio u Vladi, ona je bila zamjenica ministra pravosuđa Orsata Miljenića. Mislim da je troje kandidata, vidjet ćemo što će predsjednik predložiti, ali SDP će imati svoj stav o tome, ali ne želim uopće komentirati dok ne vidim tko je predložen", rekao je Siniša Hajdaš Dončić.

Udruga Franak pisala je predsjedniku - Artuković Kunšt ne žele na čelnoj funkciji.

Goran Aleksić Foto: Dnevnik Nove TV

"Zbog toga jer je ona jedna od rijetkih sutkinja u Hrvatskoj koja spada u 10 posto sudaca koji sude na način da tvrde da potrošači koji su konvertirali kredite su konverzijom obeštećeni. Oni nisu konverzijom obeštećeni, nisu dobili glavnicu na koju imaju pravo niti preplaćene iznose", rekao je Gordan Aleksić.



"Tu je potrebno ispitati navode udruge Franak, koji problematiziraju njen odnos prema potrošačima u korist banaka, što je meni jako važno da ne bude netko tko je u korist banaka", nadodao je Grmoja.

Na upit Dnevnika Nove TV sutkinja Sandra Artuković Kunšt je bez odgovora. Ako ona u konačnici i bude prijedlog predsjednika - posljednju riječ imat će saborska većina.

Sandra Artuković Kunšt, sutkinja - 1 Foto: Dnevnik Nove TV