Plenković predstavio ugovore vrijedne milijune eura: "Otoci su prioritet"

Prvi dan škole ministar obrazovanja Radovan Fuchs, u društvu premijera Plenkovića i kolega ministara, proveo je u Blatu na Korčuli. Pozdravili su djecu i učitelje te obišli prostorije Osnovne škole Blato i Srednje škole Ivo Padovan.

Na sastanku Otočnog vijeća raspravljali su o brojnim problemima, a Vlada je predstavila što planira poduzeti kako bi se olakšao život na otocima. Uoči sastanka, uručeno je petnaest ugovora i četiri odluke iz resora regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te zaštite okoliša i zelene tranzicije, ukupno vrijednih 31 milijun eura.

Andrej Plenković - 3 Foto: Vijesti u 17

"Mi ćemo u našoj politici, koja je već dokazana, da su nam otoci važni i prioritet, nastojati graditi bolji zakonski okvir i imati više sredstava na raspolaganju, pratiti programe, poticati i olakšavati život na otocima u svim segmentima, stoga i u ovim kao što smo uvodno rekli - 15 ugovora i četiri odluke, 31 milijun eura, 20 milijuna eura bespovratnih sredstava", poručio je Plenković.