Učenici se vraćaju u škole, Fuchs objasnio što ih čeka: "Trebalo je vidjeti negativan učinak brzoplete odluke"

Više od 400.000 učenika sprema se za nastavu koja počinje u ponedjeljak. O toj je temi reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica razgovarala s ministrom znanosti, obrazovanja i mladih Radovanom Fuchsom, kojeg je pitala hoćemo li u ponedjeljak u svim školama, umjesto zaštitara, vidjeti djelatnike za sigurnost.

"Neće ih biti u svim školama jer je to jedan poprilično zahtjevan proces. Trebalo je posložiti edukaciju tih ljudi, vidjeti negativan učinak brzoplete odluke jer ljudi koji su zaposleni iz zaštitarskih tvrtki nisu ispunili očekivanja i morali su biti mijenjani", rekao je ministar.

"Zato je napravljen cijeli program edukacije koji su složili stručnjaci i trebalo je osigurati dovoljan broj institucija u kojima se mogu educirati. U ovom trenutku smo izdali preko 750 odobrenja. Škole dostavljaju zahtjeve, koji trebaju biti temeljeni na sigurnosnim procjenama policije, i mi izdajemo rješenja", dodao je.

Komentirao je i reformu strukovnog obrazovanja.

"Učenicima to donosi ono što su već iskazali učenici koji su bili dio eksperimentalne faze – puno veće zadovoljstvo i bolje savladavanje gradiva. Modularna nastava znači da oni svi skupa prate moderni način prezentacije predmeta, a u drugoj fazi imaju puno više praktičnog rada", napomenuo je Fuchs.

Sindikati tvrde da će zbog reforme biti tehnoloških viškova.

"Ulazi sve više i više razreda tako da neće biti tehnoloških viškova. Ovo je prvo godina u kojoj nitko ne može dobiti otkaz. Čitav nastavni proces treba presložiti i tehnoloških viškoga će biti ondje gdje ne bude dovoljno učenika", rekao je ministar.

Osvrnuo se i na preporuku Grada Zagreb o zabrani korištenja mobitela u školama.

"U načelu nemamo ništa protiv zabrane mobitela, ali njihovo je korištenje generalno zabranjeno tijekom nastave pa mobitele mogu koristiti za vrijeme odmora. Još nešto bi trebalo istaknuti, i ja to cijelo vrijeme ističem, je da ako matematički izračunate koliko traju odmori – djeca u školama koriste mobitele pola sata. Onda odu kući i u mobitele gledaju po šest, sedam ili osam sati", ustvrdio je ministar.

Vištica ga je pitala i hoće li se do 2027. godine stići uvesti cjelodnevnu nastavu u osnovne škole.

"Ja se nadam. Upravo su veliki gradovi poput Zagreba i glavni problem jer oni imaju čitav niz problema poput prostora u kojem mogu širiti škole. Mi maksimalno činimo da se to postigne, ali to ćete pitanje trebati uputiti gradonačelniku koji mora složiti sve uvjete. Mi izdajemo suglasnosti svim školama koje su zadovoljile ono što smo mi tražili. Ostali su veliki gradovi, Zagreb nam je najveći problem", zaključio je ministar Fuchs.