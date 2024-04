Plenković odgovorio možemovcima: "Bolje bi im bilo da očiste grad i da smanje najveći porez na dohodak"

Pozivom Zaželi omogućeno je financiranje pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom, s ciljem povećanja socijalne uključenosti i prevencije institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi.

Dodjeli ugovora prisustvovao je i premijer Andrej Plenković koji je po završetku rekao kako je ovo već četvrti poziv za ovaj projekt koji je polučio izrazito pozitivan efekt. "Iskorišteno je 770 milijuna eura za ovaj projekt, zaposleno 33 tisuće žena te se pomoglo preko 155 tisuća starijih i nemoćnih osoba", rekao je premijer. "Ovo je jedan od najpogođenijih mjera za naše starije građane".

U nastavku je odgovarao na pitanja novinara te je rekao kako suradnja s HBK izuzetno kvalitetna i dobra. "Rješavao sva pitanja na dnevnom redu". Rekao je kako nije praksa da svećenici daju potporu političkim opcijama. Govoreći o pozivu crkve za dostojanstvenim ponašanjem u kampanji, rekao je kako je normalno da komunikacija ostaje na jednoj pristojnoj razini. "Nažalost, ta razina se u zadnjih nekoliko godina jako srozala. Našli smo se u situaciji da moramo odgovarati na sve ružne difamacije, uvrede". Rekao je kako nema promjene Vatikanskih ugovora.

Govorio je i demografskim politikama naglasio je brojne mjere u obrazovanju, uključujući osiguravanje obroka i prijevoza svim učenicima te najavio europski standard koji uključuje jednosmjensku nastavu. "To je smisao ove velike reforme koju provodimo. Što se tiče predškolske, mi financiramo 800 različitih vrsta predškolskog obrazovanja. To je i najveće ulaganje u školsku i obrazovnu infrastrukturu. Dakle, jačanje obitelji, povećanje svih naknada i ulaganje u infrastrukturu, kao i kroz mjeru mladi do 30 godina ne plaćaju porez na dohodak", naglasio je.

Upitan o rješavanju stambenih problema građana, koje se nameće kao jedan od najvažnijih problema građana, rekao je kako imaju niz aktivnosti. "Ministar Bačić ovih je dana dodijelio ključeve stanova, a u novom mandatu idemo u novu stambenu politiku, kako bi se problem nekretnina u velikim gradovima riješi. "Bačić radi analizi u nakon izbora će izaći dokument o trenutnoj situaciji i tada ćemo izaći s konkretnim mjerama".

"Mi se ne miješamo u rad DIP-a, a Možemo se mora više koncentrirati na održavanje čistoće grada Zagreba, bolje bi im bilo da su smanjili najveći porez na dohodak. Troškovi su narasli od 25 do 30 posto što je puno više nego što je bio prirez".

"Za jedne smo korumpirani, za druge smo izdajnici. To su smiješne teze koje bi nas vratile 100 godina unazad da oni dođu na vlast koji to govore. Floskule o korumpiranosti mogu govoriti samo oni koji nemaju nikakvu drugu ideju. Nikad veća nije bila borba protiv korupcije. Jednako i teza o porobljenim institucijama, kao i ona priča o 30 smijenjeni ministara. Macron ih je promijenio 100. To im ne smeta? Laž je da je 30 ministara otišlo zbog korupcije. Ovo je minimalni broj i samo jedan je otišao zbog problema u Vladi", rekao je Plenković.

Plenković je ponovio postignuća njegove Vlade, od Pelješkog mosta, tunela Učka do LNG terminala i Rafalea. "Evo, mi smo se trudili, sigurno je bilo grešaka, sigurno nismo napravili sve, ali radit ćemo i dalje na boljoj kvaliteti života za naše ljude", kazao je.

Još se jednom osvrnuo na Zorana Milanovića te rekao kako ne može netko mimo izbora pretendirati da bude premijer, iako je to legalno po našim zakonima. "Netko tko želi biti predsjednik Vlade, taj treba ići u kampanju. Zamislite da ja sad kažem, ja sam predsjednik HDZ-a, neću ići na izbore, gledat ću vas mjesec dana, vi se prpajte s kampanjom, ja ću biti doma, igrat ću se sa Ivanom, Mariom i Milom, umorio sam se, grlo me boli, pa kad vi dobijete izbore, onda ćete mene staviti za premijera. Pa to smo valjda već prošli", kazao je.

"Zamislite da sam rekao, joj ja ne bih ovo sučeljavanje. Nemojmo se sada držati onoga što govore kršitelji Ustava i koji izmišljaju nekakve krize. Pa ja idem svaki dan, nema gdje nisam bio u zadnjih osam godina. Koja katastrofa i kriza?", rekao je.

"Je, oni će dobiti 100 posto", komentirao je pretendente na vlast. "Reći da nam nikad nije bilo gore, to može reći samo netko tko nije bio ovdje. Pa mi nikada nismo bolje stajali po bilo kojem kriteriju. Pogledajte Zagreb, je li vama to djeluje kao da je tu nekakva velika drama? Ja ne vidim tu tisuću ljudi koji su nesretni i viču svaki dan nikad veće krize. Da ima krize, vidjeli bi mi to", kazao je samouvjereno premijer.