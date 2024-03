UŽIVO Milanović: "Upozorenje Ustavnog suda je patvorina političkih olupina. Ono je za mene kao ova bukva"

Ministarstvo unutarnjih poslova obilježava 33. godišnjicu akcije Plitvice i pogibije prvog hrvatskog redarstvenika Josipa Jovića, u hrvatskoj povijesti poznato kao Krvavi Uskrs. Sudjelovao je i predsjednik RH Zoran Milanović.

Komentirao je upozorenje Ustavnog suda da ne smije sudjelovati u izbornom procesu.

"To je patvorina političkih olupina. Pridavat ću joj jednaku pozornost kao što je AP pridavao činjenicama koje je dobio od SOA-e o druženju Turudić-Mamić. Premijer je to dobio od mene, a činjenice je potpuno zanemario. Ovo je jedna protuustavna patvorina. Imamo premijera koji kad dobije nalaz službe u kojoj rade hrvatski patrioti o liku i djelu gospodina Turudića, to Plenkoviću ne znači apsolutno ništa. Turudić je motren u teškom prijestupu", rekao je predsjednik odgovarajući na pitanja novinara.

"Tzv. upozorenje Ustavnog suda u mom emotivnom i političkom svijetu ima karakter ove bukve", ustvrdio je predsjednik.

Poništavanje izbora nazvao je državnim udarom.

"Ako se usude, to je državni udar", poručio je.

Ponovio je kako se upozorenje Ustavnog suda ne odnosi na njega jer nije riječ o odluci.

"Ustavni sud može unijeti veliki nered u hrvatski prostor i može napraviti ono što Plenković već godinama radi, a to je sluđivanje. To je utaban put u mentalnu propast hrvatskog društva. Ali to ćemo promijeniti jer rijeke pravde dolaze. Vidite kako biram riječi. Više ne govorim gangsteri nego političke olupine", pohvalio se dobro raspoloženi Milanović.