Obećali su da će država šefovati bolnicama, no sve kasni: "Ne mislim da će išta biti bolje"

Ako se pita ministra zdravstva, sve Opće bolnice koje su prešle u državne ruke bit će uspješnije, a pacijenti zadovoljniji. No pitanje je, kada?



"Mislim da su sve županije upisale vlasništvo države nad svojim općim županijskim bolnicama. I to vam nije političko pitanje, to je pitanje održavanja funkcionalnosti bolničkog sustava", objasnio je ministar zdravstva Vili Beroš.



Ako politika donosi odluke i imenuje Upravna vijeća u bolnicama onda je ovo svakako i političko pitanje. A upravljačka prava državi još nisu predale sve županije. Krapinsko-zagorska kao i Grad Zagreb čekaju odluku Ustavnog suda oko ove odluke. Grad Zagreb ne želi prepustiti Sveti Duh.

"Mi smo u travnju, Ustavni sud je imao vremena da to riješi do kraja prošle godine tako da nemamo ovu sad konfuziju, međutim nije, iz nekog razloga. Dok ustavni sud ne da pravorijek, ne mislimo potpisivati taj sporazum", rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

S Ustavnog suda odgovaraju kako na predmetu intezivno rade, ali ne mogu reći kada će donijeti odluku.

Dubrovačka opća bolnica dala svoj potpis

Dok neki čekaju, drugi prenose. Ravnatelj dubrovačke bolnice potpisao je prijenos vlasništva i upravljačkih prava na Minstarstvo zdravstva. Najviše promjena bit će u financiranju, pacijentima, kaže, sve ostaje isto.



"Teško mi je reći hoće li bolnica sada imati više novca. Određen je točan iznos u koji se moramo uklopiti. Vrijeme će pokazati je li zaista i dovoljan", rekao je ravnatelj dubrovačke opće bolnice Mario Bekić.

Hoće li država bolje upravljati bolnicama koje su nekada bile u rukama županija, evo što misle građani.

"Treba sposobne ljude pa se može sve", smatra Margarita.

"Ne mislim ništa, ali se nadam boljemu", rekla je Antonija.

"Možda će biti malo više odgovornosti", nada se Zlata.

"Mislim da se neće ništa promijeniti", smatra Stjepan.

"Ne mislim da će biti išta bolje, zbog financijske situacije općenito", rekao je Lele.

U bolnici u Čakovcu tek se očekuje potpisivanje ugovora između bolnice, države i županije o upravljačkim pravima. Kada je odluka o tome da opće bolnice prijeđu u ruke države stupila na snagu, govorilo se kako će novo vodstvo, upravno vijeće i ravnatelje, bolnice dobiti do proljeća, no to se nije dogodilo.

"Novo upravno vijeće imenuje ministarstvo zdravstva, odnosno Vlada, one informacije koje imamo je da će upravna vijeća imenovati nova Vlada", rekao je Igor Šegović, ravnatelj bolnice Čakovec.



A koja god Vlada bila, teško da će odustati od dosadašnje prakse u kojoj su kriteriji za rukovodeće pozicije i u bolnicama vezani za stranačku pripadnost ili stranačku privrženost.

