Kako je tekao razgovor Plenkovića i Milanovića: Red uvreda, pa još jedan red uvreda i onda dogovor bez dogovora

Predsjednik Zoran Milanović udobno se smjestio u svoj radni stolac nakon obilnog ručka. Dupla porcija lososa, ribe koju još troše iz zamrzivača otkako je njegova prethodnica Kolinda Grabar Kitarović naručila četiri tone lososa za Pantovčak još tamo 2016. godine.

Lagano ga je već hvatao postručkovni drijemež koji je samo prekidao paun iz dvorišta koji nije prestajao kreštati. Baš dok je razmišljao kako bi to izgledalo u javnosti da izda naređenje nekom od vojnika koji ga čuvaju da prokletoj šarenoj ptičurini spraši metak u šuplju glavu, njegov tok ubilačkih misli prekinula je zvonjava mobitela.

"Ako ne znaš šta je bilo…“, kreštao je sad Thompson sa zvučnika mobitela. Sakriven broj.

"Garant je Dodik, on voli skrivati broj“, pomislio je Milanović i stisnuo zelenu slušalicu na mobitelu.

Zoran Milanović na mobitelu Foto: Darko Tomas/Cropix

"Halo?“, izgovorio je Milanović ozbiljno, iako je upravo rukom brisao slinu koja mu je malo procurila na ustima jer se zbilja uspavao na toj stolici.

"Ej Zorane! Andrej ovdje“, rekao je glas s druge strane.

"Koji Andrej?“, još bunovan ispalio je Milanović i istog trena shvatio da zna koji Andrej.

"A tako ćemo, ha? Prvi nazovem, i ti odmah pod*ebavaš“, ljutito će premijer Andrej Plenković.

"Što si se odmah zapalio plameni jazavče“, pokušao ga je smiriti Milanović ovaj put ga svjesno pod*ebavajući "A što skrivaš broj?“

"Gnoju, blokirao si mi broj i jedini način da te nazovem je bilo da sakrijem broj“, bijesno će Plenković.

"Ah, da…“, reče Milanović.

"Ah, da“, sarkastično je ponovio Plenković "Ali bitno da si ti taj koji hoće komunicirati, a ja i vlada smo ti koji ne odgovaraju…“

"Poslao sam nekoliko pisama!“, prekine ga Milanović.

"Što je ovo? 19. stoljeće? Kakva pisma? Mogao si ga i golubom poslati“, iziritirano će Plenković.

"Možda i bi, ali već imam problema s ptičurinama ovdje… Dobro, a otkud to da ti zoveš? Je l' to Dabro iz pritvora požurio do Banskih dvora, i sad drži kalašnjikov uperen u tebe? Podrigni u slušalicu ako si otet“, hinio je zabrinutost Milanović.

"Ljepotane s Pantovčaka, to bi ti volio da mene opet netko cilja s kalašnjikovom, ali bez brige, kontrolirat ću ja tog Dabru, kao što sam iskontrolirao i tvojeg Sauchu. Sjećaš se svojeg predstojnika ureda koji mi je držao većinu, ha šmrkavče?“, zlurado će Plenković.

Andrej Plenković na mobitelu Foto: Goran Sebelic/Cropix

"Oh, vidi ti našeg herojskog zeca iz Penavinog džepa kako se nakostriješio!“ iznenađeno će Milanović.

"Ti si se javio Facebook junačino i zlokobni kršitelju ustava!“, oštro će Plenković.

"Odi papaj lopoče nilski konju!“ podrugljivo će Milanović.

"Putinofilski lažljivče!“

"Udbaški gojencu!“

"Opet imaš simptome bjesnoće!“

"Ti imaš simptome gladi. Jesi se zaželio malo kroasana? Je l' me zato zoveš?“, upita ga Milanović.

"Bit će da sam se tebe i tvojih boza zaželio pa te zato zovem“, sa zasićenom razinom ironije reče Plenković: "Svijet odlazi u vražju mater zbog onog loše spray taniranog preživača fast fooda iz Washingtona i ne možemo više ovako ti i ja“, rezignirano će Plenković.

"A zašto ne? Pa baš nam dobro ide. Zbog ovih svađa ja dobivam predsjedničke, a ti parlamentarne izbore. Za pet godina se možemo zamijeniti i nastaviti svađati“, veselo će Milanović.

"Jesi čuo ti mene što sam govorio? Ovo sad je veće od nas obojice. Za pet godina moglo bi ne biti ni tebe ni mene. Moramo se početi dogovarati neke stvari“, panično će Plenković.

"Hmmm… Ajmo ovako, objavit ćemo javnosti da smo razgovarali. Ti i tvoji ćete objaviti svoje priopćenje u kojem ćete ispričati svoju stranu priče, a ja i moji ćemo objaviti svoje ideje i zahtjeve. To ionako nitko neće čitati, jer normalna osoba da stavi ta naša priopćenja jedno pored drugog vidio bi da nas dvojica nismo zapravo razgovarali, nego smo održali dva monologa jedan drugom čime se ništa nije promijenilo“, ravnodušno će Milanović.

"I to je to?“ začuđeno će Plenković.

"To ti je to moj Andrej. A sad me pusti na miru da maštam o načinima kako da se riješim pauna na Pantovčaku. Živio Andrej i pozdravi mamu lekarku“, veselo će Milanović prekinuvši vezu baš dok je bijesni Plenković pokušavao uzvratiti mu sočnu psovku.

***

Na druga dva kraja svijeta, dva agenta tajnih službi, CIA-e i FSB-a trčali su prema svojim predsjednicima, Donaldu Trumpu i Vladimiru Putinu. Prvi predsjednik pripremao se za udarac na svojem golf igralištu u Mar-a-lagu, a drugi je baš pregledavao fotografije potencijalnih kandidata kojima će se dogoditi nesreća s prozorom. Oba agenta dotrčali su pred svoje predsjednike i zadihani izgovorili: „Gospodine predsjedniče, najnoviji obavještajni podaci - Plenković i Milanović su upravo razgovarali telefonom!“ A zbunjeni Trump i Putin pogledali su svoje agente i s čuđenjem upitali: "Tko?“