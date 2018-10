I Amerikanci žele ulagati u Hrvatsku. U našu zemlju su stigla trojica iznimno uspješnih biznismena.

Njihov dolazak vezan je za investiranje u ekologiju, naime za europsko uvođenje nove zelene tehnologije obrade otpada izabrali su Hrvatsku. Ulažu i u turizam, u projekt "Pašman Rivijera" čija se vrijednost procjenjuje na pola milijarde dolara. U izaslanstvu je i Gentry Beach, bliski prijatelj obitelji američkog predsjednika Donalda Trumpa, s kojim smo razgovarali o investicijama u našu zemlju.

Gospodine Beach, gdje želite ulagati u Hrvatskoj?

Ovo je prvi put da sam u Hrvatskoj. Lijepa zemlja. Putovao sam diljem svijeta gdje tražimo prilike za ulaganja. U ovom trenutku, bavimo se razvojem posla s nekretninama, na Pašmanu, "Rivijera Pašman" i mislimo da će to biti zaista sjajno.

Kako to da ste se odlučili ovdje investirati?

Vidim da postoji nedostak investicija u infrastukturu, prilika u ovoj zemlji. Imate prilično visoke poreze, a mislim da se smjerovi vjetra mijenjaju. Mislim da će se investicijsko okruženje u ovoj zemlji poboljšati, i za mene. Jedan od mojih prijatelja Jeff Blackard koji dolazi ovdje 20 godina se zaljubio u ovu zemlju, još prije dvadeset godina. I mislim da je oko šest stotina dana proveo ovdje u posljednjih 20 godina. On je izvrsni građevinski poduzetnik iz SAD-a, i zaista zna posložiti stvari da se dobro uklope s kulturom i okolišem. Izgledaju kao da su tamo stotinama godina iako su posve nove.

O koliko velikoj investiciji govorimo?

Početno, mislim da počinje s nekih 500 milijuna dolara, ali mislim da će tijekom vremena to rasti i taj se iznos umnogostručiti.

Što biste rekli, koliko će ljudi biti zaposleno?

Mislim da će tijekom vremena biti zaposlene tisuće ljudi. To je velik projekt, trebalo bi, na kraju biti, nadamo se i više od pet tisuća kreveta i zahtijevat će brojnu radnu snagu.

Američki predsjednik snažno podupire LNG terminal na Krku, jeste li možda zainteresirani za taj projekt?

Bavio sam se energetikom, pa znam nešto o LNG terminalima. Mislim da iz hrvatske perspektive imati različite proizvode, da niste toliko ovisni o bilo kojem proizvođaču je zaista pozitivno za zemlju.

A koliko je taj projekt važan SAD-u?

Gledajte, Hrvatska je izniman obrambeni partner SAD-a i mi želimo pomoći svojim saveznicima. A Hrvatska je dobar saveznik u obrani. Nadam se da možemo izgraditi most, gospodarski most više iz poslovne perspektive nego političke, jer mislim da ako dovedete poslovne investitore ovdje iz SAD-a, dovedete američki kapital ovdje, to stvara most za gradnju jako snažne poveznice između dviju zemalja i čini Hrvatsku i SAD još važnijima jedna drugoj.

Koliko dugo poznajete obitelj Trump, utječe li to na Vaš posao?

Ne trebam ništa od vlade, nasreću, osim obične policijske zaštite u rodnom gradu. Poznajem obitelj, upoznao sam Donalda mlađeg na koledžu, ali bolji smo prijatelji postali nakon koledža, išli smo na isto sveučilište u Philadelphiji. Dugo smo dobri prijatelji. Volimo biti vani, na otvorenom, streljačke sportove, lov i ribolov i takve stvari, i to činimo po cijelom svijetu. Nemam dovoljno dobrih riječi za cijelu obitelj.

Znači, užitak je užitak, a posao je posao?

Da. tako je. To je potpuno razdvojeno.

Hvala, i sretno!

Hvala vam! Divno je biti ovdje, zaista nam se sviđa vaša zemlja.

