Mladić iz Subotice, koji je rodom iz Knina, pretučen je krajem prošlog tjedna na poznatoj splitskoj plaži zbog - tetovaže.

Aleksandar Gundelj (27) tek je stigao u Split pa je odlučio prošetati Bačvicama bez majice. Pokazalo se to kobnim, jer je njegova tetovaža isprovocirala skupinu mladića koja ga je, kako tvrdi, okružila i pretukla.

Gundelj, naime, na leđima ima ćirilicom ispisane riječi cara Lazara "Ja ne odlučujem da li ću ići u bitku po tome kakva je sila koja me prati, nego po tome koliku svetinju branim", a iznad toga "Delije Knin".

Za list Blic je ispričao da nije imao namjeru izazivati sukobe. "To je bio prvi dan na moru. Inače sam prenoćio u Kninu i otišao u Split i onda se sve izdešavalo u nekih sat vremena dok smo bili na plaži. Sve je bilo na brzinu. Sljedećeg dana navečer sam se vratio u Srbiju", ispričao je Gundelj.

Nakon napada je otrčao u obližnji kafić, no tvrdi da je iz njega istjeran jer su rekli da ne žele biti dio njihove svađe. Potom je otrčao u obližnju zgradu, nakon čega je jedna stanarka pozvala policiju.

"Sve to što se dogodilo zapravo je bila borba za život. Kad sam vidio da sam sam i da nemam nikoga tko mi može pomoći, zaista sam se osjetio bespomoćno. Nikada ranije nisam imao sličan problem. Rekli su mi da ne bih smio baš tako šetati s tom tetovažom, ali mene je malo ponijelo more, turisti, morska atmosfera. Nisam ni razmišljao o bilo čemu lošem. Nije to ništa bilo sa namjerom. Nisam planirao da me neko ubije. Sve se desilo spontano, ali kada sam vidio da su došli, znao sam koliko je sati i pretpostavio sam što slijedi", ispričao je Gundelj.

Iako tvrdi da su ga udarali palicama i nogama po glavi i tijelu, ozljede mu nisu vidljive, a nije potražio ni liječničku pomoć.

"U skorije vrijeme sigurno neću ići u Hrvatsku na ljetovanje. U Knin svakako planiram ići i od toga ne odustajem, ali što se tiče mora, za sada me sigurno neće vidjeti", kaže Gundelj.