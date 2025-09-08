Albanac krao milodare u Dalmaciji: Razotkrio ga župnik

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjim državljaninom Albanije kojeg sumnjiči za kazneno djelo teške krađe nakon što je više puta krao novac iz kutije za milodare u jednoj dubrovačkoj crkvi.

Kako je priopćila Policijska uprava dubrovačko-neretvanska, župnik crkve uočio je na videonadzoru muškarca kako uzima novac iz kutije koja se nalazi ispred ulaznih vrata u trijemu crkve. Zadržao ga je do dolaska policije, a alkotestiranjem je utvrđeno da je bio pod utjecajem alkohola od 0,13 g/kg.

Završio u istražnom zatvoru

Istraživanjem je potvrđeno da je osumnjičeni u desetak navrata iz crkve otuđio milodare u zasad neutvrđenom iznosu.

Nakon uhićenja, uz kaznenu prijavu, predan je pritvorskoj jedinici Policijske uprave, a potom priveden sucu istrage Županijskog suda u Dubrovniku, koji mu je odredio istražni zatvor.