"Bolest koja ne boli": Četvrtina testiranih ima patološke promjene na ovom organu

Testiranje provedeno u subotu na petsto građana u pet gradova pokazalo je da u prosjeku četvrtina ispitanih ima patološke promjene na jetri, priopćilo je Hrvatsko gastroenterološko društvo (HGD) naglasivši važnost prevencije, promjene životnih navika i kontrole rizičnih faktora.

Hrvatski gastroenterolozi su ususret Svjetskom danu bolesti jetre (19. travnja), u pet gradova napravili su u sklopu javnozdravstvene akcije "Brini o jetri danas - spriječi rak sutra" više od 500 pregleda građana Fibroscan uređajem radi procjene oštećenja jetre.

U Zadru je kod 26 posto pregledanih utvrđena promjena na jetri, u Rijeci kod 24 posto, a u Zagrebu, Splitu i Puli kod 20 posto. Od 2000 građana koje se odazvalo akciji veliki rizik od razvoja teške bolesti jetre otkriven je kod više od stotinu građana. Svi koji nisu stigli obaviti pretragu bit će naknadno naručeni u poslijepodnevnim satima, izvan radnog vremena bolnica.

"Danas otkrivena promjena koja u ovom trenutku ne boli i nema drugih jakih simptoma, nekomu će spasiti život jer smo je otkrili na vrijeme. Svi s nalazima koji su pokazali promjene na jetri bit će kontaktirani radi daljnje obrade", rekla je predsjednica Hrvatskog gastroenterološkog društva i predstojnica Klinike za tumore KBC Rijeka Ivana Mikolašević.

Kako je pojasnila potpredsjednica HGD-a i predstojnica Klinike za unutarnje bolesti KB Merkur Tajana Filipec Kanižaj, bolesti jetre mogu se spriječiti promjenom životnih navika i kontrolom rizičnih faktora poput debljine, visokog tlaka, povišenog kolesterola, konzumacije alkohola.

Kod pojave jasnih simptoma poput gubitka kilograma, žutice i oticanja, tada je već riječ o teškoj bolesti jetre kada je jedino rješenje transplantacija, istaknula je Filipec Kanižaj.

Patološke promjene označavaju odstupanja u građi i funkciji jetre, poput masne jetre, upale ili fibroze (ožiljkavanja). U ranim fazama najčešće ne uzrokuju simptome, ali mogu napredovati u cirozu i značajno povećati rizik od razvoja raka jetre.

Rak jetre jedan je od vodećih uzroka smrti od malignih bolesti u svijetu. Prema globalnim podacima, godišnje se dijagnosticira više od 900 tisuća novih slučajeva, a gotovo jednako toliko ljudi od njega umire, što ga svrstava među najsmrtonosnije karcinome.

U Hrvatskoj se svake godine bilježi nekoliko stotina novooboljelih, a bolest se često otkriva u kasnoj fazi kada su mogućnosti liječenja ograničene.

Rano otkrivanje, poput onog u ovoj akciji, ključno je za sprječavanje težih bolesti i raka jetre.