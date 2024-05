Odvjetnik obitelji ubijene djece u Ribnikaru o suđenju: "Majka je bez empatije i morala, ponaša se kao da je iznad suda"

Kazneni postupak počeo je početkom siječnja i vodi se protiv roditelja dječaka ubojice i dviju osoba koje su radile u streljani. Različita su djela za koja su optuženi roditelji, otac je optužen za teško djelo protiv opće sigurnosti, a majci se stavlja na teret nedopušteno držanja oružja i streljiva.

Kako odvjetnik obitelji žrtava Ognjen Božović ističe, tijekom cijelog postupka držanje oca dječaka ubojice uvreda je za sve.

"Jedanaest mjeseci slušamo kako se oni ne osjećaju krivim za to što se dogodilo. Početkom travnja Vladimir Kecmanović imao je priliku doći i objasniti kako to da nitko nije kriv za smrt deset osoba i za ozljede djece i nastavnice. On je došao u sudnicu, izjavio je sućut, a zatim je rekao da ne može ponovo proživljavati tu traumu, da je on mrtav čovjek i da ne može odgovarati na pitanja, čime je skratio davanje iskaza", rekao je odvjetnik.

Naglasio je da je sućut koju je izjavio izrečena samo zato što je suđenje bilo otvoreno za javnost, kako bi se mogla prenijeti i stvoriti neka empatija.

"Izjava da je on mrtav čovjek, da ne može da opet prolaziti kroz traumu tako je uvredljiva s više aspekata. Prvo, Kecmanović je vrlo živ čovjek! I on, i njegova supruga, i njegova djeca! Oni se mogu smijati, razgovarati, nastaviti školovanje i svoj život. Obitelji ubijenih to ne mogu. Ta su djeca pobijena. Njihovi su životi uništeni bespovratno. Oni mogu reći da su mrtvi ljudi. Ako su oni mogli smoći snage doći u sudnicu, dati izjavu i ogoliti svoju bol pred cijelim društvom, ako su oni mogli doći toga dana i saslušati njega, kako onda on to ne može", rekao je Božović za Blic.

Ponašanje majke dječaka ubojice Miljane Kecmanović odvjetnik je opisao kao bez empatije i osjećaja odgovornosti i morala.

"Ona se dva puta nije pojavila na sudu s izgovorom da još nije dala izjavu o kaznenom postupku. To šalje poruku da je ona iznad suda, da je ona ta koja upravlja postupkom, da je onda ta koja odlučuje što će i kako će raditi, što pokazuje da nema nikakva osjećaja kajanja, empatije, poniznosti, osjećaja odgovornosti i morala da dođe i kaže - sud me je pozvao, ove obitelji i čitavo društvo očekuju odgovor", rekao je odvjetnik.