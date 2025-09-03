POGLEDAJTE POPIS
Provjerite koji trgovački lanci i centri rade ovu zadnju nedjelju pred početak školske godine
Piše D. Z.,
03. rujna 2025. @ 13:34
Pred nama je udarni vikend pred početak školske godine, pa provjerite koje trgovine i trgovački centri rade
Ako planirate u kupnju u nedjelju 7. rujna, pogldajte i naš popis svih trgovina i trgovačkih centara koji su otvoreni taj dan.
Superkonzum
Zagreb:
- Radnička cesta 49, Zagreb
- Ilica 288, Zagreb
- Tomislavova 11, Zagreb
- Turinina 11, Zagreb
- Gračanska cesta 208, Zagreb
- Rudeška cesta 169A, Zagreb
- Zagrebačka avenija 94, Zagreb
- Zagrebačka av. 108, Zagreb
- Samoborska cesta 102, Zagreb
- Huzjanova 2, Zagreb
Rijeka:
Osijek:
- Strossmayerova 242, Osijek
- Trg Ante Starčevića 10, Osijek
Split:
- Put Stinica 1, Split
- Kralja Držislava 22, Split
Detaljan popis ostalih Konzumovih prodavaonica koje rade ove nedjelje provjerite na radne-nedjelje.com.
Lidl
Zagreb:
- Nova cesta 7
- Zadarska ulica 79
- Dubrava 33
- Oranički odvZojak 1
- Oreškovićeva 3C
- Radnička cesta 232
- Ljubljanska avenija 2
- Kobiljačka cesta 54
Rijeka:
Osijek:
- Ulica J. J. Strossmayera 350
Split:
- Nikole Tesle 16 A
- Poljička cesta 37
- Kralja Držislava 24
Kaufland
Zagreb:
- Barutanski jarak 54, Zagreb-Barutanski Jarak
- Planinska 2F, Zagreb Peščenica
- Julija Knifera 1, Zagreb Središće
- Kneza Branimira 119, Zagreb Ravnice
- Zagrebačka cesta 136, Zagreb Zagrebačka 136
- Jablanska ulica br. 80, Zagreb - Jablanska
- Ul. Karela Zahradnika 16a, Zagreb Sloboština
- Vile Velebita 6, Zagreb St. Grad
- Jaruščica 6, Zagreb Blato
- Antuna Šoljana 43, Zagreb Jankomir
- Bistrička 6, Zagreb Sesvete
Rijeka:
- Osječka 39, Rijeka Škurinje
- Zametska 44, Rijeka Zamet
Osijek:
- Josipa Reihl-Kira 40, Osijek
Split:
- 114. Brigade 6, Split-Ravne njive
- Poljička cesta 34, Split-Trstenik
Plodine
Zagreb:
- Karla Metikoša 4, Zagreb
- Štefanovečki zavoj 10, Zagreb
- Vice Vukova 2, Zagreb
- Ljubljanska avenija 2 B, Zagreb
- Haleuša 1, Zagreb
Rijeka:
- Zvonimirova 3, Rijeka
- Labinska ul. 51, Rijeka
Osijek:
- J. J. Strossmayerova 343, Osijek
- Huttlerova 30, Osijek
Interspar
Zagreb:
- Kolakova 14, Dubrava, Zagreb
- Slavonska avenija 11D, Zagreb
- Ulica Vice Vukova 6, Zagreb
- Avenija V. Holjevca 62, Zagreb
- Ulica kneza Branimira 181, Zagreb
- Jankomir 33., Zagreb
- Škorpikova 34/2, Zagreb
Rijeka:
- Janka Polića Kamova 81A, Rijeka
Osijek:
- Svilajska 31a, Osijek
- Sv. Leopolda B. Mandića 7, Osijek
Split:
- Josipa Jovića 93, Split
- Vukovarska 207, Split
Tommy
Zagreb:
Rijeka:
- Fiorella la Guardia 13, Rijeka
- Vere Bratonje 28, Rijeka
Split:
- Put Brodarice 6, Split
- Domovinskog rata 93, Split
- Trg hrvatske bratske zajednice 4, Split
- Matoševa 29, Split
- Zoranićeva 5, Split
- Mažuranićevo Šetalište 24A, Split
- Mejaši 33, Split
- Miroslava Krleže 1, Split
- Bušićeva 8 A, Split
- Držićeva 1, Split
- Hrvojeva 2, Split
- Dražanac 46 B, Split
- Svetog Petra 44, Split
- Doverska 33, Split
- Žnjanska ulica 4, Split
- Slanice 3 A, Split
Eurospin
- Samoborska cesta 131, Zagreb
- Ulica hrvatskog preporoda 70, Dugo Selo
- Ulica Veceslava Holjevca 15, Jastrebarsko
- Zagrebacka ul. 49G, Sisak
- Koprivnicka ulica 34A, Ludbreg
- Ulica Ote Horvata 1, 33000 Virovitica
- Cesta Dalmatinskih brigada 7a, Matulji
- Zagrebacka 52, Požega
- Štrmac 303, Labin
- Ulica Istarskih narodnjaka 17, Stop Shop, Pazin
- Ulica Mate Vlašica 51A, Porec
- Ulica Matije Gupca 59, Zadar
- Ulica Rimske centurijacije 100, Pula
- 4. Gardijske Brigade 1, Zadar
- Stop shop, Ðakovo
- Žutska ulica broj 1, Biograd
- Zvonarska ulica 63, Vinkovci
Trgovački centri otvoreni ove nedjelje
- City Center One Zagreb East
- Supernova Garden Mall
- Arena Centar Zagreb
- Point Zagreb
- City Center One Zagreb West
- King Cross Jankomir
- Supernova Buzin
- Park & Shop Sesvete
- Stop shop Velika Gorica
- Westgate
- Designer Outlet Roses
- Supernova Sisak West
- Supernova Karlovac
- Supernova Križevci
- Lumini Varaždin
- Supernova Varaždin
- Stop shop Ludbreg
- Stop shop Čakovec
- Supernova Koprivnica
- Stop shop Daruvar
- Supernova Požega
- Stop shop Gospić
- Stop shop Labin
- Stop shop Pazin
- Supernova Colosseum
- Supernova Slavonski Brod
- Galerija Poreč
- Hey Park Zadar
- Supernova Zadar
- Stop shop Đakovo
- Max City Pula
- Stop shop Vinkovci
- Supernova Šibenik
- Dalmare Šibenik
- Hey Park Vukovar
- Stop shop Kaštel Sućurac
- Tower center Rijeka
- ZTC Rijeka
- Portanova Osijek
- Stop shop Osijek
- Joker Split
- Mall of Split
- City Center One Split
Još detaljniji popis otvorenih trgovina ove nedjelje potražite na radne-nedjelje.com.