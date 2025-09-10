U tijeku dvije velike akcije USKOK-a: Uhićenja diljem zemlje

U tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje u sklopu nove akcije USKOK-a, a provodi ih Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska.

Navedene radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske te Virovitičko-podravske županije u odnosu na veći broj osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile korupcijska kaznena djela.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji, u akciji je uhićen veći broj djelatnika Hrvatskih šuma i ljudi iz drvne industrije. Istragom navodno nisu obuhvaćeni čelni ljudi iz Uprave, ali na meti istražitelja našli su se visokorangirani šefovi, i iz direkcije Hrvatskih šuma u Zagrebu i iz nekih podružnica Uprave šuma i lokalnih šumarija. Navodno se istražuje 20 osoba. Sumnja se na pogodovanje pojedinim kupcima i primanje mita u ukupnom iznosu od više desetaka tisuća eura.

Istražitelji u još jednoj akciji

Osim u akciji vezanoj za Hrvatske šume, Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska provodi uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, u još jednoj akciji.

Navedene radnje provode se na području Zagreba, Vrbovca, Bjelovara, Draganića i drugih mjesta u Hrvatskoj u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile porezna kaznena djela i pranje novca u sastavu zločinačkog udruženja.

